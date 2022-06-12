انت الان تتابع تفاصيل خبر المصرية للاتصالات we تطرح رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي الجديدة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 10:51 مساءً - محمد السيد - /703935/المصرية-للاتصالات- we-تطرح-رابط-الاستعلام-عن-فاتورة-التليفون-الأرضي-الجديدة

أعلنت المصرية للاتصالات We أن طرح فاتورة التليفون الأرضي الجديدة يكون في شهر يوليو المقبل، ويمكن الاستعلام على فاتورة التليفون الأرضي عبر موقع المصرية للاتصالات We بسهولة شديدة دون الحاجة للذهاب إلى فروع سنترالات المصرية للاتصالات وي المنتشرة على مستوى الجمهورية، ويوضح دوت الخليج طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي الجديدة وطرق دفعها.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي المصرية للاتصالات يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي المصرية للاتصالات we بأكثر من طريقة من خلال الآتي: - الدخول على موقع المصرية للاتصالات - إضافة رقم التليفون. - إدخال كود المحافظة. - أو الاتصال برقم 19777 من التليفون الأرضي. طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي المصرية للاتصالات هناك عدة طرق يمكن من خلالها دفع فاتورة التليفون الأرضي وهي: - الدفع عبر مراكز الشركة المصرية للاتصالات WE (السنترالات). - ماكينات الصراف ببنكي الأهلي المصري وCIB. - الدفع الإلكتروني من خلال موقع شركة WE - الدفع عبر خدمة فودافون كاش.

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