انت الان تتابع تفاصيل خبر أبو الغيط: متشائم بشأن الأزمة العالمية.. و3 دول يمكنها تصدير القمح بدلا من أوكرانيا حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 10:51 مساءً - محمد السيد - /703934/أبو-الغيط-متشائم-بشأن-الأزمة-العالمية-و3-دول-يمكنها-تصدير-القمح-بدلا-من-أوكرانيا

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الجامعة العربية تنبهت مبكرا بشأن أزمة الغذاء العالمي، وتم تكليف عدة أجهزة عربية خاصة بالغذاء بدراسة كيفية إشباع احتياجات العالم العربي من الزراعة والغذاء وأن يتم إرسال التقرير في الاجتماع القادم للمجلس في شهر سبتمبر.

دوت الخليج

وأضاف، خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه يوجد أفكار كثيرة في جامعة الدول العربية فيما يتعلق بأزمة الغذاء، والمجاعة التي قد يشهدها العالم في الفترة المقبلة، "أنا متشائم جدا من الوضع العالمي، والأمور يمكن أن تسوء أكثر".

وتابع أن الدول العربية تستورد ملايين الأطنان من الأقماح من منطقة أوكرانيا وروسيا، ولكن الغذاء لا يقتصر على الاثنين فقط، ولكن يوجد رومانيا وبلغاريا، ويوجد كازاخستان أيضا ينتجون ويمكن الاستعانة بهم، موضحا أن كان له زيارة في كازاخستان منذ فترة، وتحدث مع الرئيس السابق للدولة عن إنتاج الغذاء والقمح، وإمكانية تصدير الغلال للدول العربية والأفريقية.

وأردف أن هناك محاولات تركية لإقناع روسيا وأوكرانيا للسماح بعودة التصدير مرة أخرى للمنتجات الأوكرانية، أخذا في الاعتبار أن أوكرانيا تنتج 30 مليون طن من القمح كل عام، كما أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أيضا يحاول التحاور مع روسيا من أجل السماح لإخراج الغلال وتصديرها للدول من أجل حل أزمة الغذاء العالمية.

أحمد أبو الغيط: أخش من نشاط داعش من جديد في غرب أفريقيا

وواصل: "أخش من قيام تنظيم داعش الإراهبي بنشاط في غرب أفريقيا نتيجة الجفاف وقلة الأمطار وتحركات القبائل والصراعات، الإرهاب ممكن ينتشر بشكل كبير في غرب أفريقيا بسبب تلك الأزمة".

واستطرد أن الجزء الثاني من سبب تشاؤمه أنه لا يتوقع أن يحدث توافق بين العالم الغربي وروسيا حول التوافق على حل أزمة الغذاء والسماح لأوكرانيا بالتصدير خلال الفترة المقبلة.