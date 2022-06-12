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القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 10:51 مساءً - محمد السيد - /703932/أبو-الغيط-الصين-تعمل-على-مضاعفة-أسلحتها-النووية

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الصين اتخذت قرار منذ عدة شهور بمضاعفة قدراتها الصاروخية والنووية من 260 رأس نووي إلى 1000 رأس نووية على عام 2030، ويقوم بتسليح الجزر الصغيرة جدا القريبة على الساحل الصيني وبحر الصين الجنوبي، وتبني قواعد جوية في تلك المناطق.

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وأضاف، خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن تايوان كانت جزيرة تابعة للصين واحتلتها اليابان في الفترة من 1900 لـ 1945، ومن ثم حكومة الصين الوطنية انتقلت إلى تايوان بعد هزيمة اليابان، فتايوان تعد جزء من المفهوم الصيني، ولذلك حكومة تايوان ورئيسةتايوان تتحدث عن إعلان الاستقلال النهائي، والعالم الغربي يرى أن القرار بيد تايوان، والصين تقول أن القرار بيدها، ومن يحاول التدخل سيصطدم بالصين.

أبو الغيط: يوجد تعاون روسي صيني منذ عدة سنوات

وتابع أنه يوجد ملامح من الاحتدام الشديد بين الغرب والصين، ويوجد ملامح عن تقارب صيني روسي واضح جدا، قبل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا كان قبلها بشهر في زيارة في بكين والتقى بالرئيس الصيني وتم التفاهم على إطار استراتيجي كان موجود منذ سنوات.

وأردف أن هناك تعاون روسي صيني واضح منذ سنوات، والكثير من الأسلحة الصينية المنشآة أصلها في الحقيقة روسي، وحاملات الطائرات الصينية نسختها مثل حاملات الطائرات الروسية.

وشدد على أن الدول العربية حريصة في هذا الأمر بشكل كبير، حيث إن الدول العربية لديها مصالح مشتركة مع أطراف مختلفة من الصراع، ويجب الحفاظ على تلك المصالح، لافتا إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية كان لها تأثير كبير على الدول العربية، خاصة في ظل أزمة الغذاء العالمية التي يواجهها العالم أجمع.