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القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 10:51 مساءً - محمد السيد - /703930/ياسمين-الخطيب-تتهتم-إحدى-المستشفيات-بسرقة-مجوهراتها-قلعوني-الكولييهات-وأنا-في-الغيبوبة

وجهت الإعلامية ياسمين الخطيبة تهمة إلى إحدى المستشفيات التي كانت تخضع فيها للعلاج بسرقة مجوهراتها وهي في غيبوبة.

دوت الخليج يرصد تعرض ياسمين الخطيب للسرقة. سرقة ياسمين الخطيب وكتبت ياسمين عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "أنا بلبس بشكل دائم كولييه بفص ماسي، وآخر مرصع بحجر نادر ومحاط بماس طبيعي.. لما وصلت المستشفى كنت بين الحياة والموت، ودخلت في غيبوبة، ولما فقت تاني يوم اكتشفت إن ملائكة الرحمة قلعوني الكولييهات -وأنا بموت- وسرقوها! بس الأطرف إني أول ما فقت قالولي عايزين ناخد معاكي صورة