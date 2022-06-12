أسامة ربيع: إيرادات قناة السويس العام الحالى تصل 7 مليارات دولار لأول...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 10:26 مساءً - قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن بيان حركة الملاحة خلال السنة المالية، كشف أن العام الماضي تم عبور 19 ألف سفينة، والعام الحالي 22 ألف سفينة بنسبة زيادة 15%، موضحا أن الحمولة كانت 1.190 مليار طن، والعام الحالي 1.320 مليار طن، بزيادة 10.8 %.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي، أن الإيرادات كانت 5.840 مليار دولار، وهذا العام افتربت من الوصول إلى 7 مليارات دولار.

وأشار إلى أن هناك ازدهار في النقل البحري رغم الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ونتبع سياسة تسويقية، ونمنح حوافز لزيادة عبور السفن، موضحا أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على قناة السويس بالإيجاب.