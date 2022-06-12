رابط التسجيل فى الندوة التعريفية ببرنامج المنح الجامعية لطلاب الثانوية

جدة - نرمين السيد - دعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، طلاب الصف الثالث الثانوى المقيدين بالمدارس الحكومية والتجريبية ومدارس STEM، لحضور ندوة تعريفية مجانية عن طريق الإنترنت "Online" لشرح برنامج المنح الجامعية المقدم من الوكالة الأمريكية، والذى تتولى تنفيذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة.





وبحسب ما نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، فإنه من المقرر عقد الندوة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 14 يونيو 2022، الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويمكن للطلاب الراغبين التسجيل فى الندوة من خلال هذا الرابـــــــط، على أن يتم إرسال رابط الدخول إلى الندوة بعد التسجيل.

برنامج المنح الجامعية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فتح باب التقديم للانضمام إلى برنامج المنح الجامعية المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الذى تنفذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أمام طلاب الصف الثالث الثانوى الحكومى والتجريبى، ومدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM.

يقدم البرنامج منحا دراسية لـ140 طالبا فى العام الدراسى 2022-2023، للحصول على درجات البكالوريوس فى: الجامعة الأمريكية بالقاهرة، جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، جامعة الإسكندرية، جامعة أسيوط، جامعة المنصورة، مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، جامعة العلمين الدولية وجامعة بدر بالقاهرة.

ودعما للطلاب ذوى القدرات الخاصة، خصص البرنامج من 10 إلى 15% من المنح المقدمة للطلاب ذوى الإعاقات السمعية والبصرية والحركية.

ويمكن للطلاب الراغبين فى الانضمام إلى البرنامج الدخول إلى هذا الرابــــــط

ويهدف برنامج المنح الجامعية المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إلى دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمسؤولية البيئية فى مصر، من خلال التركيز على الدراسة الجامعية فى مجالات المياه والطاقة والزراعة والتمريض، من خلال تقديم فرص تعليم جامعى ترتكز على أسس المعرفة والابتكار والبحث العلمى.

وللمزيد من المعلومات عن البرنامج، يمكن الدخول إلى الموقع من خلال هذا الرابــــــط، مع العلم بأن آخر موعد للتقديم فى البرنامج 24 يونيو الجارى.