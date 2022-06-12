انت الان تتابع تفاصيل خبر كأس مصر.. المصري بالسلوم يحرج الأهلي وينهي الشوط الأول متعادلًا حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /703931/كأس-مصر-المصري-بالسلوم-يحرج-الأهلي-وينهي-الشوط-الأول-متعادلا

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي والمصري بالسلوم، بالتعادل السلبي بدون أهداف في المباراة التي تقام على ستاد الأهلي وي السلام، ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر، تحت قيادة المدرب العام سامي قمصان، بدلًا من المدير الفني بيتسو موسيماني العائد من الإجازة التي حصل عليها أمس.

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وسيطر النادي الأهلي على جريات الشوط الأول لكن دون أي فاعلية على المرمى، حيث تعامل دفاع وحاري مرمى المصري بالسبوم بنجاح مع كل الفرص التي أتيحت للاعبي النادي الأهلي.

تشكيل الأهلي لمباراة المصري بالسلوم

ودخل النادي الأهلي المباراة بالتشكيل التالي: مصطفي شوبير محمود وحيد - رامي ربيعه - محمد هاني - كريم فؤاد محمد محمود - احمد نبيل كوكا احمد عبد القادر محمد شريف - حسام حسن - زياد طارق

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: حمزة علاء ومحمود متولي وبدر بانون وحسين الشحات وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر ومحمد نصير ومحمد فخري ومحمد أشرف.

تشكيل المصري للسلوم

فيما جاء تشكيل المصري بالسلوم كالتالي: أحمد عبد الفتاح، أشرف أنور، أحمد على، محمد عبد الله، باسم عبد العزيز، عبد الرحمن حماد، حسين عماد، أحمد محمد فؤاد، موسى افرايم، كاظم باليمو، عمرو ناصر.