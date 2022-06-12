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القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /703929/أحمد-أبو-الغيظ-روسيا-تمتلك-أكثر-من-5-ألاف-رأس-نووية

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الوضع الدولي الآن وضع حساس للغاية ربما يصل لاحتمالات الخطر، يوجد ملامح لمواجهات حادة جدا بين القوى العظمى وهذه الملامح لا تقتصر فقط على روسيا والحلف الأطلسي أو روسيا والولايات المتحدة بل تمتد للمحيط الهادي والمحيط الهندي.

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وأضاف، خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن يوجد نقطتي استقطاب لأي شخص يتابع الوضع الدولي، وهم المواجهة المحتدمة بين روسيا والعالم الغربي في أزمة أوكرانيا، وأي خطأ في الحساب بين الطرفين قد يؤدي إلى مواجهة نووية، مشيرًا إلى أن دولة مثل روسيا لديها ما لا يقل عن 5 ألاف إلى 5500 رأس نووية، والجانب الآخر نفس الشيء، وبالتالي الوضع محتدم جدا في الوقت الحالي في أوكرانيا

وتابع أن أوكرانيا قد يكون لها عواقب ممتدة لسنوات ممتدة، لأن الحرب لن تتوقف غدا أو الأسبوع القادم أو الشهر القادم، وأي شخص متابع يتبين أن يعد كل حساباته وتقديراته على فترة ممتدة من المواجهة من الممكن أن تصل إلى سنوات، لأن روسيا لها مفاهيم والعالم الغربي له منطلقاته ويسعى لما يسموه "هزيمة روسيا".

أحمد أبو الغيط: رئيس فرنسا لا يعترف بإمكانية هزيمة قوة عظمى

وأردف أن بعض القادة الغربيين مثل إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا لا يعترف بهزيمة القوة العظمى، لأنه يرى أن الأمر صعب جدا أن تُهزم قوة عظمى مثل العالم الغربي.

وأشار إلى أن هناك خناق على ظهور الصين كقوة على الأرض، والعالم الغربي يسعى لإنشاء ائتلافات ضد الصين في الفترة المقبلة، حيث أن العالم الغربي يرى أن الصين لم تلتزم بخطوطم متوافق عليها دوليا.