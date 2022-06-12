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القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /703928/إسكان-الشيوخ--توافق-على-أحمد-القناوى-نائب-التنسيقية-بإنشاء-ممشى-سمنود

وافقت لجنة الإسكان والنقل والإدارة المحلية برئاسة اللواء خالد سعيد على مقترح النائب أحمد قناوي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقيةشباب الأحزاب والسياسيين، والذى يتضمن إنشاء ممشى على غرار أهل مصر على كوبرى فرع دمياط بمدينة سمنود.

دوت الخليج

"إسكان الشيوخ " توافق على أحمد القناوى "نائب التنسيقية" بإنشاء ممشى سمنود

جاء ذلك بحضور ممثلى وزارة الرى ومحافظة الغربيه والتخطيط العمراني.

وأوصت اللجنه بإعداد تصور شامل عن تنفيذ المقترح للمنطقه المرحلة الأولى، وأعلن مسئولى وزارة الرى والمحافظة، أن التصور سيتم إعداده فى غضون ١٠ أيام .

وأوصت اللجنه بعد الموافقه بالإجماع وزارة التخطيط بإدارج المشروع فى موازنة ١ يوليو القادم.

ووجه النائب أحمد القناوى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للجنة وممثلى الحكومة على الموافقة بتنفيذ المقترح، مشيرا إلى أن تنفيذ الممشى يعيد المنظر الجمالى لكوبرى فرع دمياط الواقع بمدينة سمنود.

وشدد النائب، على ضرورة إدراج المشروع فى أول يوليو لتنفيذ رغبات الأهالى فى تغيير التشوهات القائمة حاليا.