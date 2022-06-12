نجيب ساويرس: الكرة في مصر تُدار بـ “السلطة”..والـ 5 ألاف جنيه شهريا "ميعملوش حاجة"

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القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /703927/نجيب-ساويرس-الكرة-في-مصر-تدار-بـ-السلطةوالـ-5-ألاف-جنيه-شهريا-ميعملوش-حاجة

عقب رجل الأعمال نجيب ساويرس، مازحا على ذكر اسمه في مسلسل "الكبير أوي" أنه يحصل على راتب 5 ألاف جنيه شهريا قائلا إن هذا المبلغ لا يقدم أي شيء في الوقت الحالي، متابعا: "ميعملوش حاجة دلوقتي خالص.. ممكن نزود صفرين جنبهم".

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وأضاف "ساويرس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، معلقا على ارتفاع درجات الحرارة في مصر في الفترة الحالية قائلا: "أنا قاعد في التكييف دلوقتي، أنا راجل مليونير بقا".

وتابع أن متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي دائما ما يرسلون له مثل تلك الرسائل حول أنه يجلس بجوار "التكييف" طوال الوقت، ويحاول أن يمازحهم من وقت لآخر.

نجيب ساويرس: الكرة في مصر تُدار بـ “السلطة”

واستطرد رجل الأعمال المصري معقبا على هزيمة المنتخب المصري أمام نظيره الإثيوبي قائلا إن مصر لم تستعد بشكل قوي للمباراة، ويجب أن يتم العمل على تنظيم الكرة المصرية بشكل اكبر، متابعا: "الكرة المصرية يجب خصخصة الأندية، وهذا يحدث في الكرة العالمية".

وأردف أن هذا الرأي كان يحتفظ به لنفسه حتى لا يقول أحد أنه يريد شراء أندية مصرية، ولذلك يطرح رأيه على الهواء، مضيفا أن هذا يحدث في كل دول العالم، ويجب تطبيق هذا الأمر في مصر أيضا، "الكرة في مصر دايرة سلطة، وهناك تدخلات حكومية في الكرة المصرية".

وواصل أن الأندية في مصر لا أحد يعرف إن كانت أندية شعبية حكومية، أو أندية خاصة أو "ميكس" بين الأثنين، يوجد الكثير من المشاكل والفساد في الكرة المصرية، ولم ير أي أحد تم محاسبته في الكرة المصرية، "لابد من خصخصة الكرة المصرية، وهذا ما يسير في العالم كله، بلاش نحط الحتة المصرية بتاعتنا والتاتش بتاعنا في كل حاجة".