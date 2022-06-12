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القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /703926/تعليمات-مهمة-من-التعليم-بشأن-خطاب-الندب-للجان-بامتحانات-الثانوية-العامة

وجهت وزارة التربية والتعليم الفني، خطاباً هاما وعاجلا للمديريات التعليمية، بشأن تسليم خطابات الندب للجان سير امتحانات الثانوية العامـة للدور الأول عام 2022،

وشددت الوزارة، في خطاب لها حصل "دوت الخليج" على نسخه منه، على تنفيذ التعليمات بكل دقه وتحت مسؤولية مدير المدرسة والإدارة التعليمية أو المديرية، وذلك على النحو التالي:

- التأكد من أن ندب المراقبين والملاحظين والأمن والعضو القانوني والإداريين لجان ليس بها تلاميذ مدارسهم ولا تلاميذ أخر مدرسة كان بها كل منهم قبل نقله أو طلاب يهتم بأمرهم وكذلك التأكد من عدم ندبهم النفس اللجان في العام السابق وفي حالة ثبوت ذلك يتم إعادة الخطاب للجنة الإدارة فورا.

عدم تسليم خطابات الندب للإداريين المتقدمين كملاحظين ويتم إعادتها للجنة الإدارة ومعـه مـا يفيد أن المنتدب إداري وتحت مسئولية المدير شخصيا وكذلك عدم تسليم خطابات الندب للمسكنين على المرحلة الإبتدائية.

- يراعي توقيع العضو المنتدب على الكشفين بعد تسلم خطاب الندب وترد صورة منها للجنة الإدارة ومعه ما يفيد أن المنتدب إداري وتحت مسئولية المدير شخصياً

- عدم تسليم خطابات الندب للمسكنين على المرحلة الابتدائية

- يراعی توقيع العضو المنتدب على الكشفين بعد تسلم خطاب الندب وترد صورة منها للجنة الإدارة بعـد توقيع جميع المنتدبين على أن تكون معتمده من مدير المدرسة ومختومة بخاتم المدرسة أو الإدارة أو المديرية

- تحتفظ المدرسة بالكشف الأصلي أما خطاب الندب فيحتفظ به العضو لتقديمه لرئيس اللجنة المنتدب إليهـا عـلـى أن يـسلم خطاب الندب للعضو المنتدب شخصيا.

- يراعى عدم تسليم خطاب الندب لأي عضو منتدب قـد صـدر ضده قـرار بحرمانـه مـن أعمـال الامتحانات أو إحالته للمحكمة التأديبية في مخالفة تتعلق بأعمال الامتحانات ويرد الخطاب للجنة الإدارة فورا .

يراعى عدم تسلم خطابات الندب للمعارين أو الذين أحيلوا للمعاش اوسيحالون للمعاش قبل ۲۰۲۲/۸/۳۱.

- تسليم جميع خطابات الندب للمنتدبين وتوقيعهم بما يفيد الاستلام واعتماد حوافظ التسليم من مدير المدرسة أو مدير الإدارة أو المسئول بالمديرية وختمها بخاتم شعار الجمهورية وتسليمها إلى لجنة الإدارة بالمنصورة في موعد غايته 48 ساعة.

موعد امتحانات الثانوية العامة

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2022، 20 يونيو الجاري، حيث يؤدي الطلاب الامتحانات في المواد الدراسية غير المضافة للمجموع داخل لجان بالمدارس.

فيما تبدأ الامتحانات في المواد الدراسية الأساسية الأحد 26 يونيو، وتستمر حتى 21 يونيو ، بنظام البابل شيت، داخل لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس.