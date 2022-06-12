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القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /703924/بدرية-طلبة-للشامتين-بعد-صلح-ياسمين-عبد-العزيز-والعوضي-إلغاء-المتابعة-يدل-أن-حياتهم-طبيعية

حرصت الفنانة بدرية طلبة على توجيه رسالة لمن شمت في أزمة النجمة ياسمين عبد العزيز وزوجها الفنان أحمد العوضي، وذلك بعد أن أعادت ياسمين متابعة العوضي وأنهوا خلافهما.

دوت الخليج يرصد تهنئة بدرية طلبة للفنانة ياسمين عبد العزيز وزوجها.

بدرية طلبة توجه رسالة للشامتين

ونشرت بدرية طلبة، صورة لـ ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، وعلقت قائلةً: رسالة لبعض اللي يتعدوا على صوابع الإيد الواحدة.. حضراتكم استعجلتوا أوي في اللت والشماتة، وقلتوا كلام متملينوا ومشغتلوش دماغكم إن الخناقة وإلغاء المتابعة ده أكبر دليل على إن حياتهم طبيعية ودا شيء صحي، مهو معلش الحب زي الأكل لو مفيهوش توابل مش هيبقى له طعم، ربنا ما يكتب على حد فراق حبيبه اللي بيخاف عليه وبيحبه من قلبه بصدق وبضمير، مبروك الصلح يا حلوين.

حرصت الفنانة بدرية طلبة على دعم صديقتها الفنانة ياسمين عبدالعزيز التي تعاني من أزمة صحية، وتتردد أنباء عن وجود خلاف بينها وزوجها الفنان أحمد العوضي، وكتبت بدرية لياسمين عبر موقع الصور والفيديو «إنستجرام»: «كل خير يا قلبي معلش هو النجاح لازم يبقى وراه حاجة حسبي الله ونعم الوكيل في اللي يحسد ويحقد ويستكتر عليكى سعادتك ونجاحك ربنا يبعد عنك العين والأذى، أي حاجة تهون إلا صحتك ربنا يعافيكى من أي تعب ويعوض صبرك خير ويفك كربك، وترجعلك ضحكتك يا بنت قلبي وروحي».

أزمة بدرية طلبة وطليق منة عرفة

على الصعيد الآخر، اشتعلت الحرب الكلامية بين الفنانة المصرية بدرية طلبة والفنان محمود المهدي طليق الفنانة الشابة منة عرفة مؤخراً على مواقع التواصل.

ورد المهدي على انتقادات طلبة وذلك بإعادة نشر منشورها، على إنستغرام، معلقا: «في حد كده ضمن إنه يطلع موسم الرياض علطول».

وكانت الفنانة بدرية طلبة، انتقدت محمود المهدي، «بعد انفصاله عن زوجته» وهجومه على أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، مطالبة النقابة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بمقاضاة أي شخص يتطاول على الوسط الفني.

وقالت طلبة في منشور لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «عايز تتشهر؟ أطلع اشتم فنان، عايز شهرة أكتر؟؟ اشتم الوسط الفني، عايز شهرة أكتر وأكتر؟ لايڤات كتير وأشتم».

وأضافت الفنانة في تلميح لمحمود المهدي: «بتشتغل إيه؟ ممثل بنتج لنفسي بفلوسي، متجوز مين؟؟ ممثلة، طب بعد اللايڤات والشتيمة اتشهرت؟؟ لالا طب عملت إيه؟؟ طلقت مراتي الممثلة!، بجد والا زي كل مرة؟؟؟ مش عارف حسألها أنا مش فاضي، بتعمل أيه؟؟ أنا طالع لايف يمكن المرة دي أتشهر لما الوسط الفني بالبشاعة دي بتتمحك فيه ليه بطالب النقابة».

وبشأن عزمه مقاضاة أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، بعد وصفه له بالنكرة، قالت بدرية طلبة: «تقاضي أي نكرة يقل أدبه على أي فنان دا حقنا عند نقابتنا كفاية بقى تلطيش وقلة أدب فينا مش حنفضل على نظام الحسنة تخص والسيئة تعم، إحنا عندنا عيلة وأولاد وأحفاد مش كل شوية يطلع مريض شهرة، يقل أدبه».