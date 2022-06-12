محافظ الدقهلية يقرر إحالة 88 محضرًا للنيابة العامة في مجال المخابز والأسواق

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القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /703918/محافظ-الدقهلية-يقرر-إحالة-88-محضرا-للنيابة-العامة-في-مجال-المخابز-والأسواق

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التي يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

دوت الخليج أوضح المحافظ ، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار.

تحرير88 محضراً في مجال المخابز والأسواق والمحلات

وأشار مختار، إلى أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والمحلات ومنافذ بيع السلع الغذائية والتموينية والأسواق، أسفرت عن تحرير88 محضراً في مجال المخابز والأسواق والمحلات بعدد من مراكز ومدن المحافظة،و تم إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

حملات التفتيش

وجاء ذلك بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها بعدد من مراكز المحافظة.

ووجه المحافظ، بإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها.

تكثيف حملات الرقابية التموينية

وأكد مختار على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين ، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

الحملات التي تم تنفيذها شملت المرور على الأسواق والمحلات والمخابز

ومن جانبه أشار وكيل وزارة التموين، أن الحملات التي تم تنفيذها شملت المرور على الأسواق والمحلات والمخابز ومنافذ البيع بمراكز دكرنس و المنزلة و ميت غمر وطلخا وكانت المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن 38 محضر نقص وزن لرغيف الخبز، و14 محضر عدم توافر مواصفات و4 محاضر تصرف في دقيق مدعم و5 محاضر عدم وجود قائمة اسعار، و3 محاضر عدم إعطاء بون.

كما تم تحرير محضر عدم تواجد ماكينة صرف، و2 محضر توقف انتاج بدون إذن، و2 محضر عدم وجود سجل، ومحضر تجميع بطاقات تموين ذكيه، و2 محضر تجميع سلع مدعمة، ومحضر سلع بدون بيانات، و3 محضر تبديد أقماح، و3 محاضر مزاولة نشاط بدون ترخيص، ومحضر سلع مجهولة المصدر، و7 محاضر ذبح خارج السلخانة، ومحضر عدم الإلتزام بقواعد بيع الخبز السياحي، وتم التحفظ على 50 طن قمح 7.5طن جبن مش، و220 كيلو جرام جبن رومي 410 كيلو جرام جبن، و450 لتر سولار، و21 شيكارة دقيق، و185كيلو جرام لحوم.

توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية

وأكد مختار على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين ، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.