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القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - أعلن الفنان هشام ماجد إصابته بفيروس كورونا المستجد (Covid _ 19) محذرًا المخالطين به بأخذ الإجراءات الاحترازية.

دوت الخليج يرصد إصابة هشام ماجد بفيروس كورونا.

هشام ماجد يعلن إصابته بكورونا

كتب ماجد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "الحمد لله إيجابي كورونا، أي حد شافني أو عرفني أو لمحني يعمل الحاجات اللي المفروض تتعمل (مش فاكر الجملة أوي)".

هشام ماجد يستعد لعرض تسليم أهالي

على الصعيد الآخر، أعاد الفنان هشام ماجد والفنانة دنيا سمير غانم نشر صورة لهما من كواليس تصوير فيلهم الجديد «تسليم أهالي» تجمعهم بالمؤلف شريف نجيب، في إشارة منهم إلى أن موعد الانتهاء من تصويره وعرضه قريبا، وذلك عبر حسابهما الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «انستجرام».

يعد فيلم «تسليم أهالي» هو البطولة السينمائية الأولى للنجمة دنيا سمير غانم، علاوة على أنه آخر أعمال الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز التي ظهرت بها قبل وفاتها، ويشارك دنيا سمير غانم وهشام ماجد البطولة عدد كبير من النجوم، أبرزهم «بيومي فؤاد، ومحمد ممدوح، ولوسي، والفنانة الراحلة دلال عبد العزيز» وغيرهم من النجوم، من تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي من إنتاج شركتي سينرجي وروزناما.

وتدور أحداث فيلم «تسليم أهالي» في إطار كوميدي، حول مطاردة الفنانة لوسى لبطلة الفيلم دنيا سمير غانم خلال الأحداث وذلك بسبب حبها الشديد لهشام ماجد، مما يضطرهما إلى الهروب من لوسي لكى يتزوجان.

ولد الفنان الكوميدي هشام ماجد، في 26 أبريل 1980، حيت انه التحق بكلية الهندسة، وتخرج جامعة القاهرة، وخلال دراسته بالجامعة، قام بتكوين، فرقة عرفت باسم "تمر هندي للإنتاج الفني"، وقدموا أفلاما سخرت من الأفلام المصرية الشهيرة، كان من أبرزها نجاحا فيلم "رجال لا تعرف المستحيل" ليستمر في العمل والنجاح، بعد ذلك مع، "شيكو"، "وأحمد فهمي" في عدد من الاعمال الفنية

قدم الفنان هشام ماجد بعد فيلم "ورقه شفره"، عدد من الاعمال التي حققت نسبه عالية من النجاح من ضمنها "سمير وشهير وبهير" و "بنات العم" و"الحرب العالمية الثالثة"، وايضا قام بتقديم مسلسل اللعبة، وهو مسلسل كوميدي برع في تقديم دور مازو، وحقق المسلسل نسبه نجاح عالية في ٢٠٢٠، بالاضافه الي فيلم ديدو، ومسلسل بدل الحدوته ثلاته، الذي كان بيقوم في بدور "جيمي"، وتم عرضه عام ٢٠١٩، وفيلم "قلب أمه" الذي قام في بدور "يونس" وتم عرضه عام ٢٠١٨، "وخلصانه بشياكة"، الذي قدمه عام ٢٠١٧ وقام في بدور مميز وهو "نوح"، وفيلم "حمله فريزر"، "وحسن وبقلظ"، "ونيلي وشريهان"، "الفرنجه"، "ولهفه"، "والحرب العالمية التالته"..