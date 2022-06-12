نواب مستقبل وطن بالشيوخ لـ دوت الخليج: خطة التنمية 22-23 جاءت في ظروف استثنائية..ويطالبون الحكومة بتحديد أولوياتها فيما يتعلق بالاحتياجات الأساسية وزيادة مخصصات التعليم والصحة

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القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /703917/نواب-مستقبل-وطن-بالشيوخ-لـ-تحيا-مصر-خطة-التنمية-22-23-جاءت-في-ظروف-استثنائيةويطالبون-الحكومة-بتحديد-أولوياتها-فيما-يتعلق-بالاحتياجات-الأساسية-وزيادة-مخصصات-التعليم-والصحة

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢۰۲۳/۲٠٢٢، مداخلات ساخنة من نواب حزب مستقبل وطن ، مؤكدين أن خطة التنمية 22-23 جاءت في ظروف استثنائية، حبث طالبوا الحكومة بتحديد أولوياتها فيما يتعلق بالاحتياجات الأساسية، إضافة إلى زيادة مخصصات التعليم والصحة واستثمارات القطاع الخاص.

دوت الخليج

النائب أحمد فوزي: خطة التنمية 22-23 جاءت في ظروف استثنائية

وأضاف النائب أحمد فوزي، أنه كان هناك تخوفات من عدم استمكال المشروعات القومية والتي من أبرزها مبادرة حياة كريمة، لافتا أنه كان هناك حالة من اللغط في الشارع المصري بأنه في ظل الأزمة العالمية يصعب علي الدولة المصرية استكمال المشروعات، لكن جاء تأكيد الوزارة من خلال خطة التنمية بأن هذه المشروعات سوف تستكمل في مواعيدها المحددة المتفق عليه.

وقدم عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للحكومة علي استكمالها المشروعات القومية في ظل الأزمة العالمية الراهنة، مضيفا: كان هناك ثلاث ملاحظات علي خطة التنمية للعام المالي الجديد، الملاحظة الأولي متعلقة بقطاع التعليم، حيث يوجد في محافظات الصعيد بوجه عام ومحافظة سوهاج بشكل خاص، يوجد مشكلة تتعلق بالكثافة السكانية داخل الفصول.

وتابع فوزي: بينما القطاع الثاني يتعلق بالصحة، حيث قامت الحكومة بإنشاء مستشفيات علي أعلي مستوي في قري صعيد مصر، وهذا جهد لابد من شكر الحكومة عليه، لكن هناك تخوف من عدم وجود أطباء وأطقم تمريض وعمالة لتشغيل هذه المستشفيات، لذا كان لابد من لفت نظر الحكومة إلي ضرورة القيام بتعييات جديدة للأطباء بالتمريض والعمالة حتي نتمكن من تشغيل هذه المستشفيات.

أزمة الغذاء العالمي

واستكمل عضو المجلس عن حزب مستقبل وطن، : أما القطاع الثالث فهو قطاع الزراعة والذي يعد من أهم القطاعات ولاسيما في ظل الأزمة العالمية، والتي علي رأسها أزمة الغذاء العالمي، لذلك علي الحكومة تراجع نفسها فيما يتعلق بالاحتياجات الطبيعية للدولة المصرية وخصوصا في ملف الغذاء حتي تستطيع مواجهة المشكلات القادمة فيما يتعلق بالقمح وغيره من السلع الأساسية والاستراتيجية وبالتالي لابد من تحديد الأولويات، مقدما الشكر للحكومة علي هذه الخطة والتي جاءت في ظل الظروف الصعبة.

النائب ياسر زكي: خطة التنمية الاقتصادية للعام المقبل طموحة ويطالب بزيادة مخصصات استثمارات القطاع الخاص فى الاقتصاد القومي

قال النائب ياسر ذكي، عضو مجلس الشيوخ، ان خطة التنمية الاقتصادية التي وضعتها الحكومة للعام المالي الجديد ، 2022\2023، من اخطر الخطط التي وضعتها الدولة على مدار السنوات الماضية، خاصة فى ظل الأزمات العالمية التي ألقت بظلالها على كل دول العالم بداية من أزمة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وحتي اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، وتأثيرها على سلاسل الامداد وأسعار النفط.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ ، أن الدولة استطاعت وضع خطة طموحة، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية التي بدأتها خلال السنوات الماضية ، لافتا إلى ضرورة زيادة نسبة الاستثمارات فى الخطة الحالية حيث زادت نسبة الاستثمارات إلى ترليون و200 مليون مما سيساهم فى زيادة الناتج القومي.

ولفت النائب زكي، إلى انخفاض نسبة مخصصات استثمارات القطاع الخاص فى خطة التنمية مقارنة بالسنوات السابقة، بالرغم من تصريحات رئيس مجلس الوزراء ، مشددا على ضرورة وجود خطة تنموية طموحة للقطاع الخاص وتعزيز دوره فى الاقتصاد القومي.

وقال النائب ياسر زكي أن الخطة الجديدة للتنمية الاقتصادية للعام المالي 2023\2023، تستهدف انخفاض نسبة البطالة، بالرغم من زيادة معدلات التضخم وبطء حركة التجارة العاليمة.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس السيسي، لتحسين حياة قري الريف المصري والأسر الأكثر احتياجا، حيث تستهدف المبادرة توفيرة حياة كريمة لأكثر من 60 كليون مواطن، من خلال توفير خدمات اجتماعية واقتصادية وصحية وتعلميمة إضافى إلى البنية التحتية والطرق .