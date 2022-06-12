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القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /703925/البنك-العربي-الأفريقي -يوفر-قرض-حساب-المرتبات-Payroll-أحلامك-هتتحقق

أعلن البنك العربي الأفريقي عن توفير قرض حساب المرتبات(Payroll) لدعم عملائها من مختلف محافظات الجمهورية بالحصول على قرض البنك العربي الأفريقي حساب المرتبات بدون مصاريف إدارية، ويقدم دوت الخليج كافة التفاصيل عن قرض حساب المرتبات من البنك العربي الأفريقي

قرض حساب المرتبات من البنك العربي الأفريقي نشر البنك العربي الأفريقي عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" تفاصيل قرض حساب المرتبات، قائلاً: "الآن ولفترة محدودة من البنك العربي الأفريقي الدولى أحصل على تمويل بضمان تحويل الراتب (Payroll)، وبدون مصاريف إداريةوفترة سداد حتى 10 سنوات وتمويل يصل إلى 2 مليون جنيه مصري بأقل مستندات مطلوبة للتقديم". مميزات قرض البنك العربي الأفريقي تحدد مميزات قرض البنك العربي الأفريقي من خلال الآتي: - بدون مصاريف إدارية خصم 100% على رسوم الإصدار الخاصة ببطاقة الائتمان. - فترة سداد تصل حتى 10 سنوات.

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