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القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /703921/شروط-تساهيل-للقرض-الميسر--والأوراق-المطلوبة-للتقديم

ينشر دوت الخليج شروط تساهيل للقروض وتمويل المشروعات الصغيرة حيث يريد الكثير من الشباب فتح مشروعات لتأمين مستقبلهم، بالإضافة إلى الأوراق المطلوبة للتقديم على القروض من شركة تساهيل حتي يتم أخذ مبلغ مالي لبدء مشروعات حياتهم في ظل الظروف الصعبة التى تشهدها البلاد

شروط تساهيل للقروض

نستعرض شروط تساهيل للقروض للقرض الميسر على النحو التالي:

- في حالة كان القرض ميسر مبلغ التمويل أقل من 10 آلاف جنيه، يجب أن يكون هناك ضمان بدخل، ولكن لا يوجد دليل مطلوب.

- في حالة كان القرض مميز ، إذا تغير مبلغ التمويل بين 10500 و 25 ألف جنيه، فلابد أن يكون هناك ضمان للدخل ويجب أن يكون الشخص مسجلاً كعامل في كل من القطاعين العام والخاص.

الأوراق المطلوبة لطلب تساهيل للقروض

- نسخة من البطاقة.

- ملء استمارة الطلب.

وجدير بالذكر أن يواصل دوت الخليج متابعة شروط تساهيل للقروض والخدمات التى توفرها الشركة لدعم عملائها من مختلف محافظات الجمهورية.