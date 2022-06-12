محافظ أسوان يوجه بسرعة تسكين 44 محلا وباكية بالسويقات الجديدة

جدة - نرمين السيد - وجه أشرف عطية محافظ أسوان، بسرعة تسكين 44 محلا وباكية بالسويقات الجديدة وذلك بنظام القرعة العلنية، وهو الأمر الذى يتوازى مع استمرار حملات إزالة الإشغالات بالأسواق، علاوة على توقيع غرامات على المخالفين.





كما وجه المحافظ - بحسب بيان صادر اليوم الأحد - بحصر المحلات الكائنة بمولات الصداقة الجديدة 1 و2 فضلا عن المحلات بالسويقات القديمة لتوجيه إنذارات لأصحابها وسحبها فى حالة عدم فتحها مع إعادة طرحها مرة أخرى لاستيعاب أكبر عدد من الباعة الجائلين. وأكد البيان، أنه سيتم رصد اعتمادات مالية كبيرة لتطوير ورفع كفاءة المنتزهات والحدائق العامة مع زيادة الإنارة بها لإعادة الوجه الجمالى لها، وأيضا للشوارع الداخلية للأحياء والمناطق السكنية، بالإضافة إلى أنه جارى تغطية مختلف أنحاء مدينة أسوان بكاميرات المراقبة للحد من الجريمة والمخالفات وتحقيق أجواء الأمن والأمان بما يتناسب مع مكانتها السياحية والحضارية، وهو الذى يتوازى مع التوسع فى ساحات الانتظار للحد من التكدس المرورى والوقوف صف ثان وتكثيف جهود لجان الإيرادات ومراجعة الوحدات السكنية والبلوكات والمحلات المؤجرة بجميع المراكز والمدن خصوصا التى تم التعدى عليها فى فترات زمنية سابقة على أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بتحصيل مستحقات الدولة بأثر رجعى وبما يحقق الاستقرار المعيشى والاجتماعى.

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