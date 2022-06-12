الأزهر: الإسلام حث على الاعتناء بالأطفال ورعايتهم جسديا وفكريا وتعليميا

جدة - نرمين السيد - أكد الأزهر الشريف، أن الإسلام حث على الاعتناء بالأطفال ورعايتهم جسديًا وفكريًا وتعليميًا فى مرحلة طفولتهم حتى تنمو قواهم النفسية والعقلية والبدنية، ليكونوا فى الغد سواعد الأمم وبناة نهضتها، فجعل الإسلام على الوالدين مسؤولية تجاه أطفالهم، حتى يشتد عودهم وتنضج أفكارهم وأجسادهم، وتكتمل معارفهم وعلومهم، فقال صلى الله عليه وسلم: "كُلُّكُمْ راعٍ ومَسْئُولٌ عن رَعِيَّتِهِ".





وذكر الأزهر، فى بيان له، بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة عمل الأطفال، اليوم الأحد، أن الإسلام حذَّر من تكليف الأطفال بما لا يطيقون أو الغلظة معهم، ووجوب مراعاة ضعفهم وصغر سنهم، فجاءت نصوص القرآن بالتكليف حسب الطاقة، سواء أكان المكلَّف كبيرًا أم صغيرًا، فقال تعالى: "لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا"، وقال صلى الله عليه وسلم محذِّرًا من عدم الرحمة بالصغير: "ليس منَّا من لم يرحم صغيرنا". يُذكر أن الأمم المتحدة حددت الثانى عشر من يونيو من كل عام، يومًا عالميًّا لمكافحة عمل الأطفال، بهدف نشر التوعية بحقوق الأطفال فى فرص التعليم، وحمايتهم من الأعمال الخطيرة.

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