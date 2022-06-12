النائب أحمد فوزي لـ دوت الخليج: خطة التنمية 22-23 جاءت في ظروف استثنائية وعلى الحكومة تحديد أولوياتها فيما يتعلق بالاحتياجات الأساسية

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القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 08:47 مساءً - محمد السيد - /703888/النائب-أحمد-فوزي-لـ-تحيا-مصر-خطة-التنمية-22-23-جاءت-في-ظروف-استثنائية-وعلى-الحكومة-تحديد-أولوياتها-فيما-يتعلق-بالاحتياجات-الأساسية

قال النائب أحمد فوزي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الجلسة العامة للمجلس شهدت مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 22\23 والتأشيرات العامة المرافقة له، مشيدا بدور وزارة فيما يتعلق بتأكيد الحكومة علي استكمال المشروعات القومية التي بدأت بالفعل ولم تنته.

دوت الخليج

استمكال المشروعات القومية

وأضاف فوزي، في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، أنه كان هناك تخوفات من عدم استمكال المشروعات القومية والتي من أبرزها مبادرة حياة كريمة، لافتا أنه كان هناك حالة من اللغط في الشارع المصري بأنه في ظل الأزمة العالمية يصعب علي الدولة المصرية استكمال المشروعات، لكن جاء تأكيد الوزارة من خلال خطة التنمية بأن هذه المشروعات سوف تستكمل في مواعيدها المحددة المتفق عليه.

وقدم عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للحكومة علي استكمالها المشروعات القومية في ظل الأزمة العالمية الراهنة، مضيفا: كان هناك ثلاث ملاحظات علي خطة التنمية للعام المالي الجديد، الملاحظة الأولي متعلقة بقطاع التعليم، حيث يوجد في محافظات الصعيد بوجه عام ومحافظة سوهاج بشكل خاص، يوجد مشكلة تتعلق بالكثافة السكانية داخل الفصول.

وتابع فوزي: بينما القطاع الثاني يتعلق بالصحة، حيث قامت الحكومة بإنشاء مستشفيات علي أعلي مستوي في قري صعيد مصر، وهذا جهد لابد من شكر الحكومة عليه، لكن هناك تخوف من عدم وجود أطباء وأطقم تمريض وعمالة لتشغيل هذه المستشفيات، لذا كان لابد من لفت نظر الحكومة إلي ضرورة القيام بتعييات جديدة للأطباء بالتمريض والعمالة حتي نتمكن من تشغيل هذه المستشفيات.

أزمة الغذاء العالمي

واستكمل: أما القطاع الثالث فهو قطاع الزراعة والذي يعد من أهم القطاعات ولاسيما في ظل الأزمة العالمية، والتي علي رأسها أزمة الغذاء العالمي، لذلك علي الحكومة تراجع نفسها فيما يتعلق بالاحتياجات الطبيعية للدولة المصرية وخصوصا في ملف الغذاء حتي تستطيع مواجهة المشكلات القادمة فيما يتعلق بالقمح وغيره من السلع الأساسية والاستراتيجية وبالتالي لابد من تحديد الأولويات، مقدما الشكر للحكومة علي هذه الخطة والتي جاءت في ظل الظروف الصعبة.