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القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 08:47 مساءً - محمد السيد - /703915/اعرف-مهام-البعثة-السنوية-فى-قانون-البوابة-المصرية-الموحدة-للحج-بعد-تصديق-الرئيس-السيسي

تضمنت المادة (4) من قانون إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، ووافق عليه البرلمان، تشكيل بعثة سنوية رسمية في بداية موسم الحج بقرار من السلطة المختصة، ويتم تعين رئيسها بقرار من رئيس الجمهورية، حيث تتولى البعثة متابعة وتقييم أداء الجهات المنظمة للحج خلال الموسم، كما ترفع البعثة توصياتها لرئيس الجمهورية.

دوت الخليج

اعرف مهام البعثة السنوية فى قانون البوابة المصرية الموحدة للحج بعد تصديق الرئيس السيسي

وكانت قد شهد الجلسة العامة للبرلمان نظر مشروع قانون بشأن بوابة الحج، حيث أكد تقرير لجنة السياحة، بأن يمثل موسم الحج في كل عام واحداً من أكبر التجمعات البشرية التي تستلزم تنظيمه، وذلك منذ لحظة مغادرة الحجاج الأراضي المصرية وحتى عودتهم بسلام الله لأرض الوطن، ونظرًا لأن الحج ركن من الأركان الخمسة التي بُني عليها الإسلام، وفريضة على كل مسلم لمن استطاع إليه سبيلاً.

حيث إن الحج غاية لكل مسلم، لذلك فإن الدولة تبذل جميع المساعي من أجل المحافظة على الحجاج وتأمين جميع الخدمات لهم، من خلال وضع شروط وضوابط تلتزم بها الجهات التي تقوم بتنظيم الحج.

كما أكد بأنه قد سبق وأن وافق المجلس الموقر في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، على القانون رقم 72 لسنة 2021 بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة.

وتعد البوابة الإلكترونية، آلية لتنظيم سفر المصريين من وإلى المملكة العربية السعودية وضمانة لحقوق المواطنين وراحتهم، لأداء شعيرة العمرة، أو فريضة الحج، وتحديد اختصاصات الجهات القائمة على تنظيم أداء تلك الفريضة بأنواعها المختلفة، كذلك ربط جميع الوزارات المعنية بتنظيم الحج بهذه البوابة التي يكون الدخول عليها لراغبي أداء الفريضة.

وتعد فلسفة مشروع القانون تضمن التقرير بأنه نظراً لتعدد الجهات القائمة على تنظيم فريضة الحج بأنواعه المختلفة (القرعة، السياحة، الجمعيات، والهيئات، والفُرَادى) وما قد يتعرض له الحاج من بعض السلبيات التي تواجه بعثة الحج، الأمر الذي يقتضي وضع آلية لتحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج، وهو ما أوجب إعداد مشروع القانون