انت الان تتابع تفاصيل خبر بمعاودة متابعته.. ياسمين عبد العزيز تنهي خلافها مع أحمد العوضي حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 08:47 مساءً - محمد السيد - /703906/بمعاودة-متابعته-ياسمين-عبد-العزيز-تنهي-خلافها-مع-أحمد-العوضي

تصالحت النجمة المصرية ياسمين عبد العزيز مع زوجها الفنان أحمد العوضي، حيث عادت لمتابعته على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

دوت الخليج يرصد تصالح ياسمين عبد العزيز مع زوجها أحمد العوضي.

ياسمين عبد العزيز تلغي متابعة العوضي

وكانت ألغت ياسمين عبد العزيز متابعة زوجها الفنان أحمد العوضي عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "أنستقرام"، وجاء ذلك بعد تعرض ياسمين عبد العزيز لأزمتها الصحية الأخيرة، لكن على الجانب الآخر مازال العوضي متابعًا لها ويحتفظ الثنائي بصورهما.

أجرت ياسمين عبد العزيز عملية خامسة في سويسرا خلال الأيام الماضية وتعد هذه العملية الخامسة لها بعد تعرضها لوعكة صحية كبيرة في نهاية العام الماضي وهو ما تسبب في إجرائها لأربع عمليات.

وسافرت ياسمين عبد العزيز خلال اليومين الماضيين إلى سويسرا حيث أجرت العملية الخامسة لها، والتي أجراها لها الطبيب المعالج لها بسويسرا.

وكان آخر ظهور لياسمين عبدالعزيز في الإعلان الكوميدي، الذي قدمته مع كريم عبدالعزيز لصالح إحدى شركات الاتصالات بمناسبة انطلاق شهر رمضان الكريم.

وجه الفنان أحمد العوضي، رسالة خاصة للفنانة ياسمين عبد العزيز، بعد أنباء انفصالهما التي ترددت مؤخرا.

ونشر العوضي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة تجمعهما وهو يحتضنها قائلا: "مهما يحصل بينا، هتفضلي كل حاجه وكل حياتي، بحبك".

وقال العوضي نصاً:" أنا صمتي كان عشان ده خلافاً بيني وبين زوجتي الحبيبة زي أي زوجين طبيعيين … وياسمين علي طبيعتها فعبرت عن غضبها زي أي أخت من أخواتي لما بتتصرف … لأنها بتتصرف بتلقائية علي طبيعتها بعيدا عن النجومية … فمنعا للقيل والقال أنا بقولها إني بحبك واللي بينك وبينك أكبر بكثير من أي خلاف أو كلام فاضي.

قصة حب ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

وكان «العوضي» قد كشف عن أن حبه لياسمين قد بدأ بعد ترشحه من جانب الشركة المنتجة لمسلسلها «لآخر نفس» مع ياسمين، في شخصية ضابط، وأنه كان رافضًا تمامًا أداء دور ضابط مرة أخرى، لكن مع ياسمين عبدالعزيز لم يتردد وقبِل شخصية أدهم، وقال لهم وقتها «أنا موافق أعمل دور ضابط تاني دي ياسمين».

وأضاف: «كانت بداية التعارف بينا، حطت إيديها على كتفي جامد وقت التحضير للمسلسل، تعجبت وقتها قالت لي كلمة، ورديت عليها، دبحت القطة، ونظرت لي نظرة غريبة حصل قفشة بينا بهزار».

وتابع: «أنا بحبها كممثلة، وعاوز أشتغل معاها، لكن حصل موقف بينا، وفي أول بروفة، وضعت خطة لتجلس إلى جانبي فقط، وسلمت عليا، لم أحضر وقتها نسخة السيناريو، وطلبت المشاهدة معها في النسخة الخاصة بها، وتحدثت معها وجمعنا حوار جانبي، وضحكت يعني قلبها مال وكانت قصة حبنا وزواجنا».