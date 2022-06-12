انت الان تتابع تفاصيل خبر «بكينى أو بوركينى مش هتفرق»..ماذا حدث يوم «عيد التنسيقية» بمجلس الشيوخ ؟«صور» حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 08:47 مساءً - محمد السيد - /703907/بكينى-أو-بوركينى-مش-هتفرقماذا-حدث-يوم-عيد-التنسيقية-بمجلس-الشيوخ-صور

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، الأحد،المجلس وافق نهائيا على خطة التنمية 2022- 2023، وسط مواصلة الاستماع لرؤي وأفكار الأعضاء بشأنها، حيث طالب النائب علاء مصطفى بأهمية الاهتمام بملف الحول الرقمى وزيادة المخصصات المالية بشأن تكنولوجيا المعلومات والإتصالات فيما تحفظ النائب محمود سامى، عن حزب المصرى الديمقراطى بشأن المخصصات المالية للمحافظات ونصيب كل فرد بهذه المحافظات فى المخصصات المالية.

دوت الخليج

الجلسة شهدت مشاركة د.أحمد كمالى، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون التخطيط والمتابعة، حيث التزام الحكومة بترشيد الإنفاق الحكومى، مشيرا إلى أن هناك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بوقف نفقات سيارات الركوب للمسئولين، لافتا إلى أن سيارات الإسعاف والشرطة مستثناة من هذا القرار كما أشار كمالى، إلى نمو استثمارات الصعيد، موضحا أن نسبة الاستثمارات الموجهة للصعيد تبلغ نحو 13% من إجمالى الاستثمارات.

أكد بأن هناك انخفاض فى معدلات البطالة، مشيرا إلى أنها انخفضت من 7.4% إلى 7.2% خلال عام، قائلا: "وفى نفس الوقت الحكومة والوزارة تركز على توفر فرص عمل كريمة بمقابل مادى جيد، وهناك اهتمام بالغ بقطاعات الزراعة والصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".

كما لفت مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أهمية التمكين الاقتصادى للمرأة المصرية، موضحا أن مشاركة السيدات بسوق العمل متدنية حيث تبلغ نسبتها 16%، قائلا: "ومن أهم أهداف برنامج تنمية الأسرة المصرية دفع وتحسين التمكين الاقتصادى للمرأة عبر سياسات اقتصادية واجتماعية".

«بكينى أو بوركينى مش هتفرق»..ماذا حدث بمجلس الشيوخ اليوم؟

الجلسة شهدت تهنئة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالمجلس بمرو 4 سنوات على تأسيس التنسيقية . وقال"عبدالرازق"، فى كلمته بالجلسة العامة أن التنسيقية أثرت الحياة السياسية بكوادر شبابية تبوأت مناصب تنفيذية، وأثرت الحياة السياسية والبرلمانية.

ووجه النائب اكمل نجاتي، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر لرئيس المجلس المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لحرصه على تهنئة التنسيقية قائلا: " "وسام على صدرنا".

كما وجه النائب اكمل نجاتي، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، الشكر لرؤساء الاحزاب والهيئات البرلمانية لها علي دعمها للتنسيقية بكوادر شبابية علي أعلي مستوي. وأضاف بأن الاحزاب مازالت هي " العماد الاساسي للكيان"، مما ساهم في دعم تنوع وثراء الحوار داخل التنسيقية ومصر بشكل عام.

ووجه النائب علاء مصطفي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر لنواب وأعضاء التنسيقية بمناسبة ذكرى تأسيسها الرابع، كما وجه النائب محمد السباعى وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ لدعمه المتواصل لنواب التنسيقية في المجلس وأضاف السباعي، " ندعو الله أن نكون علي قدر الثقة والمسئولية التي اتيحت لنا ".

ووجه النائب محمود القط امين سر لجنة الثقافة والسياحة , عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس الشيوخ، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، والفريق المعاون له لتبنيه ورعايته الخاصة لـ"التنسيقية".وقال النائب:" أتقدم لزملائى في التنسيقية، التي تضم 25 حزب و40 شاب سياسى يعملون جميعا من أجل الوطن ونتمنى أن يوفقنا الله ونكون على قدر المسئولية ".

اللجانة النوعية ومقترحات النواب

بلجنة الزراعة واصلت اللجنة مناقشة طلب المناقشة العامة بشأن تقنين ملكية الأراضي الزراعية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية وتسهيل تسجيلها من خلال الهيئة وسرعة إنهاء جميع الموافقات اللازمة من جميع الجهات"الشباك الواحد"، وذلك بحضور المهندس طارق الطويل، نائب رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة حيث تم التأكيد على أهمية الاستفادة من تجربة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وإجراءات إعلانها عن الأراضى والمشروعات الجديدة لديها.

كما ثمنت اللجنة تجربة محافظة الوادى الجديد في التعامل مع الأراضى الجديدة، حيث يتم تخصيصها بسهولة، معلنا بأنه سيتم دعوة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، للاستماع الى تجربته في ذلك الملف، وأكدت بأنها ستعد تقريرها بشأن مشكلة تقنين الأراضى الزراعية وتسجيلها، متضمنا توصيات بعدما يتم جمع كل التوصيات والمقترحات من الأعضاء.

سد العجز في أعداد المعلمين في المدارس الحكوميةلجنة التعليم

ناقشت لجنة التعليم الاقتراح برغبة المقدم من النائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن "تأهيل الطلبة بكليات التربية بالجامعات الحكومية في المرحلة الثالثة والرابعة لسد العجز في أعداد المعلمين في المدارس الحكومية".

وطالبت النائبة راجية الفقى بإعداد قاعدة بيانات للطلبة وتصنيفهم وفقا للمجالات المطلوبة بوزارة التربية والتعليم، وإبرام عقود لهم مع الوزارة للعمل بالمدارس الحكومية والرسمية بأجر مناسب لسوق العمل، مع إعداد برامج للتدريب الميداني وإجراء حملة لقياس الأثر والأداء والتطور.

من جانبه، أكد الدكتور نبيل دعبس أن الفكرة متميزة وتسند الأمر للمتخصصين مع إعطاء الأمل للشباب في فرص عمل كريمة وفي تخصصاتهم المناسبة، وقال إن عودة التدريب لطلاب الفرق الثالثة والرابعة أمر مهم جدا لإعداد معلم متميز وخبير ومتمرس علي العملية التعليمة وأعلن رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشيوخ موافقة اللجنة على الاقتراح برغبة المقدم من النائبة راجية الفقي، بشأن "تأهيل الطلبة بكليات التربية بالجامعات الحكومية في المرحلة الثالثة والرابعة لسد العجز في أعداد المعلمين في المدارس الحكومية".

وأوصت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ بتشكيل لجنة من وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمى، لحصر عدد الطلاب المسجلين بكليات التربية في جميع الجامعات المصرية، خاصة ممن هم بالفرقة الثالثة والرابعة وكذا تحديد العجز في المدرسين وتخصصاتهم ونقاط الضعف الموجودة والتي تحتاج لتطوير في بعض المناهج مثل الحاسب الآلي واستخدام المنصات التعليمية واللغات.

كما أوصت اللجنة بإعداد بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإعداد ورفع كفاءة البرامج المخصصة لكليات التربية تقدم لهم كمنحة تدريبية ورفع كفاءتهم في اللغات من خلال المراكز الثقافية المعتمدة، ليكونوا نواة للتدريس وسد العجز خلال فترة تدريبهم العلمي بالمدارس أثناء دراستهم بالفرقة الثالثة والرابعة، مع العمل من خلال بروتوكول مع الأكاديمية الوطنية للتدريب لإعداد طلاب التربية من خلال برامج متخصصة في علوم الإدارة ومهارات العمل.

لجنة الشئون الإفريقية والشباب الإفريقى

اجتمعت اللجنة لأخذ الرأي في تقرير الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت حجاج، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن "الشباب الإفريقي ودوره في تعزيز التنمية بين الدول الإفريقية". وأعلن عفت السادات، رئيس اللجنة، موافقة لجنة الشئون الخارجية والعربية على الاقتراح برغبة المقدم من نائب التنسيقية بشأن "الشباب الإفريقي ودوره في تعزيز التنمية بين الدول الإفريقية"، بعد موافقة الجهات الحكومية.

ويشير الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت، عضو التنسيقية، إلى ضرورة تعزيز الأدوات المصرية للتواصل مع دول القارة الإفريقية، تنفيذا للاستراتيجية الوطنية القائمة على استعادة التأثير والتعاون الأفريقي، موضحا عددا من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية التي تواجه دول القارة، ومنها البيروقراطية والنزاعات القبلية والتطرف.

وشدد نائب التنسيقية على ضرورة الإسراع الحكومي في تنفيذ التوجيهات الرئاسية في تعزيز التعاون والتواصل والتدريب لكافة الشباب الإفريقي بمؤسسات الدولة المصرية. كانت اللجنة قد أوصت فى الاجتماع السابق بضرورة إنشاء كليات الدراسات الإفريقية بالجامعات المصرية، واستمرارية المنتدي العربي الأفريقي كما كان في نسخته الأولي لتعزيز الريادة المصرية. كما أوصت بضرورة استحداث أقسام للغات الإفريقية بكليات الآداب والتربية بالجامعات المصرية، وأدرجت اللجنة هذه التوصيات فى التقرير الذى ستعرضه على المجلس لاعتماده.

لجنة الثقافة والإعلام

أوصت اللجنة الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة بتعميم منشور لكافة الجهات والقرى السياحية بالساحل الشمالى والعين السخنة وغيرها من الأماكن التابعة للهيئة فيما يتعلق بضوابط وقواعد النزول إلى حمامات السباحة بما يراعى الحريات الشخصية التى كفلها الدستور المصرى .

كما اكدت اللجنة أنها مستعدة لتلقى كافة الشكاوى من المواطنين خلال موسم الصيف فى هذا الشأن والتحرك لحلها بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بوزارة السياحة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التنمية السياحية.

ومن ناحيته قال النائب أحمد القناوى، مقدم الاقتراح برغبة، إنه من حق أى مواطن ارتداء الزى المناسب له ولمعتقداته طالما لم يمس حرية الآخرين، مشيرا إلى أن"البوركينى" أصبح ظاهرة عالمية، قائلا: "لابد من من وضع قواعد محددة لارتداء الملابس بحمامات السباحة"، لافتا إلى أن وزارة السياحة اتخذت خطوات فى هذا الشأن وأصدرت توجيهاتها للفنادق التابعة لها، مشيرا إلى أن هناك منشآت أخرى لا تتبع وزارة السياحة منها على سبيل المثال القرى المنتشرة بالساحل الشمالى والعين السخنة والتى تتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، موضحا أن بعض الأماكن تمنع المحجبات من دخول الحفلات من الأساس بالمخالفة للدستور الذى كفل الحرية الشخصية، ما اعتبره انتقاص من حقوق المواطنين.

وبدورها أكدت المهندسة إيمان نبيل كامل، ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باجتماع اللجنة، أن الهيئة لم يرد إليها أية شكاوى فى هذا الشأن، موضحة أنه لا يوجد أية تعليمات من الهيئة فيما يتعلق بملابس السباحة بالقرى التابعة للهيئة، مطالبة أعضاء مجلس الشيوخ بمد الهيئة بالبيانات اللازمة للتصدى لهذا الأمر، مؤكدة أنه سيتم صياغة منشور لتعميمه على كافة القرى السياحية.

وفى السياق ذاته أكد علاء عبد الشافى، ممثل الهيئة العامة للتنمية السياحية، أن مسألة ارتداء "البوركينى" أو "البكينى" هو حرية شخصية طالما لا تتعلق بالتأثير على صحة الآخرين أو الإضرار بالبيئة، موضحا أن بعض التعاقدات ببعض القرى السياحية، والتى يتم توقيعها بين الملاك وشركات التنمية السياحية، تنص على ارتداء زى معين بحمامات السباحة، قائلا: "عندما ترد إلينا شكاوى فى هذا الصدد نتحرك على الفور وليس لدينا مشكلة مع البوركينى وتلك المسألة حرية شخصية".

وبدوره قال النائب عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ: "لابد من تحقيق التوازن وتطبيق اللوائح والقوانين ومواجهة التطرف بكل أشكاله حتى لا نشهد تشدد و تطرف يشبه تطرف داعش على سبيل المثال، ولذلك أؤكد أن الأساس والفيصل هنا هو تطبيق القانون ووضع ضوابط عامة تتسق مع الدستور والقانون والضوابط الصحية والبيئية" فيما اقترحت النائبة سها سعيد، وكيل لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، وضع جزاءات وعقوبات لمخالفة التعليمات والضوابط الخاصة بارتداء ملابس السباحة بالقرى السياحية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خاصة بالساحل الشمالى والعين السخنة، بما يتوافق مع العادات والتقاليد المصرية.