انت الان تتابع تفاصيل خبر مواعيد بنك مصر اليومية.. وعناوين الفروع حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 08:47 مساءً - محمد السيد - يتساءل الملايين عن مواعيد بنك مصر اليومية وعناوين فروع بنك مصر خاصة أنه يمتلك شريحة كبيرة من العملاء، ويرغب الكثيرون معرفة مواعيد عمل بنك مصر اليومية قبل الذهاب للفروع لتنفيذ الخدمات بسهولة وترتيب مواعيد يومهم عليها، وهو مانوضحه بالسطور التالية.

مواعيد بنك مصر

من المحدد أن مواعيد بنك مصر من يوم الأحد إلى يوم الخميس من كل أسبوع من الساعة الثامنة والنصف صباحًا حتى الساعة الرابعة مساءً باسثناء بعض فروع بنك مصر التي تطول فيها ساعات العمل.

فروع بنك مصر

يستعرض دوت الخليج فروع بنك مصر في القاهرة الكبري على النحو الآتي:

- فرع القاهرة في ش محمد فريد رقم 151. - القاهرة فرع قصر النيل ش قصر النيل رقم 45.

- القاهرة فرع مطار القاهرة القديم الدور الثاني صالة رقم 3 والعمل ممتد للساعة 7 مساءً.

- فرع الموسكي ش الأزهر رقم 68.

- فرع فندق كونرد إنترناشونال كورنيش النيل المجاور للمركز التجاري.

- الدواوين والعمل به ممتد حتى الساعة 7 مساءً.

- ميدان لاظوغلي رقم 5 في ش نوبار.

- فرع جاردن سيتي برج القانونيين ش أحمد راغب رقم 2.

- جامعة البنات في ش الأزهر رقم 64.

- الحسين الإسلامي في وسط البلد ش بورسعيد رقم 401.

- خان الخليلي رقم 1 في ميدان المشهد الحسيني.

- فرع القصر العيني في مبني كايرو سنتر رقم 106.

- فرع طلعت حرب في ش طلعت حرب رقم 7.

- 26 يوليو في منطقة وسط البلد ش 26 يوليو رقم 16.

- السيدة زينب ش بورسعيد رقم 315 المجاور للمدرسة الخديوية.

- فرع الأورمان في ش الجيزة رقم 48.

- فرع الدقي في ش محي الدين أبو العز رقم 29.

- الجيزة في مدينة أوسيم بجوار مدرسة التجارة.