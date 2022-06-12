انت الان تتابع تفاصيل خبر تأكيدا لـ دوت الخليج.. جامعة الأزهر تخطر الكليت بتعيينات العشرين الأوائل من دفعة 2014 إلى 2021 حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 08:47 مساءً - محمد السيد - /703919/تأكيدا-لـ-تحيا-مصر-جامعة-الأزهر-تخطر-الكليت-بتعيينات-العشرين-الأوائل-من-دفعة-2014-إلى-2021

أرسلت جامعة الأزهر خطابًا إلى الكليات لحصر العشرين الأوائل على مستوى الجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في الفترة من بداية عام 2014 حتى تاريخه، مع ضرورة أن يشمل الحصر الرقم القومي.

وأكد الخطاب الذي حصل عليه موقع دوت الخليج على موظفي قسم الخريجين بالكليات، بإجراء حصر العشرين الأوائل من غير أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من عام 2014 وحتى 2021، وذلك في موعد غايته أسبوع من تاريخه، على أن يتم الترتيب وفقًا للمجموع دون اعتبار لمرتبة الشرف طبقًا لقرار مجلس الجامعة رقم 632 في 20 يونيو 2018.

وكانت قد كشفت مصادر خاصة لـ دوت الخليج عن تعيين العشرين الأوائل على مستوى جامعة الأزهر من دفعة 2014 حتى دفعة 2021.

كان الأزهر قد نفى ما تداولته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من أبناء حول تعيين ١٦ ألف معلم بالمعاهد أو وجود مسابقات للتقديم للوظائف حاليا، لا أساس له من الصحة.

وأكد أنه لا صحة للأنباء المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي من وجود مسابقة حاليا للتعيين بالأزهر الشريف وما جاء من شروط أو تخصصات مطلوبة، مطالبا الجميع بتقصي الحقائق من مصادرها وعدم الانسياق لمًا تقوم به بعض الصفحات من ترويج لأخبار كاذبة ومضللة.

مبادرة الأزهر لتقليل تكاليف الزواج

على جانب آخر، أطلق الأزهر الشريف، مبادرة موسعة لمواجهة التكاليف الباهظة للزواج في محافظات الجمهورية بعنوان "لتسكنوا إليها".

وتهدف المبادرة، إلى القضاء على العادات السيئة والمتبعة في الزواج، أملًا في تيسير الأمور المتعلِّقة به، ومواجهة المغالاة في تكاليفه خاصة في مثل هذه الظروف الاقتصادية التي يعاني منها العالم أجمع، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، واهتمام المجمع بالقضايا التي تؤرق المجتمع المصري.

عدم المغالاة في الزواج

وقال الدكتور نظير عيَّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن مبادرة "لتسكنوا إليها"دعوة عامة لجميع الناس، للتخلي عن العادات التي تحول دون تكوين أسرة مستقرة وآمنة تحقق أهدافها وتبني مستقبلها، ويتولى نشرها وعاظ وواعظات الأزهر بالمحافظات من خلال متابعة الأمانة العام للدعوة والإعلام الديني.

وأضاف عيَّاد خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقد الأحد، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، أن المبادرة لها عدة مراحل، الأولى خلال فترة الخِطبة، وتسعى لترسيخ مجموعة من الأمور من أهمها، قصر مراسم الخطوبة على قراءة الفاتحة وحضور درجات القرابة الأولى ودبلة فقط، ضبط اللقاء بين المخطوبين بحضور الأهل، عقد جلسة نقاشية أسبوعية بين الجانبين في إدارة أسرة المستقبل، التقليل من الهدايا المتبادلة، لتظل رمزًا للمودة، لا للمفاخرة، ولا لتكون ضغطًا على أحد الطرفين، عدم تطويل فترة الخطوبة بشكل يؤدي إلى وقوع بعض المشكلات، والاتفاق على كل مصروفات وتكاليف الزواج خلال فترة الخطوبة وقبل كتب الكتاب.