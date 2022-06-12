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القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 08:47 مساءً - محمد السيد - /703916/المستشار-حسن-صقر-يتقدم-بالتهنئة-لأعضاء-مجلس-إدارة-نادي-النيابة-الادارية-الجدد

تحيا مصر

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نادى هيئة النيابة الإدارية، فوز المستشار عبد الرؤف موسى رئيسا للنادىوبعضوية المستشارأحمد فاروق عبدالله، والمستشارة ياسمين عنبه،والمستشار أحمد جلال، والمستشار ريمون ماهر رزق، و المستشار محمد حمدي عبد الله عبدالرحمن.

و فاز عن درجة رئيس نيابة كلٍ منالمستشار معتز هلال السيد،و المستشارة بسمة أحمد فؤاد والمستشار محمد أمين محمد وعن درجة وكيل أول نيابة كلٍ من المستشار عبد الرحمن عز الدين، و المستشار عمرو أحمد سامي، و المستشار أحمد إبراهيم أحمد، و عن درجة وكيل نيابة كلٍ من المستشار محمد مصطفي أمين، والمستشارة رنا أحمد طه.