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القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 08:47 مساءً - محمد السيد - /703913/أحمد-موسى-ارتفاع-بنسبة-60-في-الأسعار-العالمية-خلال-3-أشهر

حذر الإعلامي أحمد موسى، المواطنين من الفترة القادمة خاصة الربع الأخير من هذا العام، حيث ستكون تلك الفترة هي أصعب أوقات تمر على كل دول العالم بما فيهم مصر، حيث ترى الأمم المتحدة أن هناك ارتفاعات كبيرة للغاية على كل دول العالم.

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وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الأمم المتحدة تحذر العالم من المخاطر خلال الفترة المقبلة، وأن الأزمة المقبلة ستفوق أزمة فيروس كورونا، وأزمة حرب روسيا وأوكرانيا أيضا، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة تعطي حذرًا لكل الدول من أجل الاستعداد لتلك الأزمة.

أحمد موسى يحذر المواطنين من الأزمة العالمية

وتابع أنه خلال حديثه مع مسؤول كبير أكد له أن هناك 60% زيادة في ارتفاع الأسعار العالمية في الحاجات الأساسية في العالم كله، مشيرًا إلى أن روسيا وأوكرانيا لن يصدروا أي شيء من الحاجات الأساسية في الفترة المقبلة.

وأردف أن مصر تعمل بكل طاقتها من أجل حماية المواطنين من تلك الارتفاعات، "البلد بتشتغل بكل طاقتها عشان القلق اللي بيحصل ده، مصر والله مش حاسة زي الدول بالمشاكل والقلق اللي حاصل في الخارج، وكل ده كرم من عند ربنا".

وواصل أن دول العالم لديها مشاكل كبيرة في احتياجاتها الأساسية، والجميع يحاول استيراد احتياجاته بأي سعر قبل فصل الشتاء المقبل، "شوف الناس برا بيحصل معاه إيه وانت في مصر بيحصل معاك إيه، إحنا في نعمة والله".

واستعرض موسى، عددا من الأخبار في الصحف العالمية لتحذيرات الأمم المتحدة من أزمة عالمية من الغذاء خلال الفترة المقبلة، وسط الأزمة العالمية التي يواجهها العالم نتيجة أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، وتأثيرها الكبير على الغذاء في العالم بالكامل.