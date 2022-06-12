الجهاز العربي للتسويق يعلن إنطلاق موقعه الرقمي«صور»

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القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 08:47 مساءً - محمد السيد - /703909/الجهاز-العربي-للتسويق-يعلن-إنطلاق-موقعه-الرقميصور

أعلن المشاركون في الجمعية العمومية العادية، للجهاز العربي للتسويق ، إنطلاق آليات العمل الفعلي للجهاز، من خلال الموقع الرقمي المنشىء حديثاً، بحضور سعادة معالي السفير محمدي أحمد الني الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، و أعضاء الجهاز وعلى رأسهم المهندس أشرف رشاد رئيس الجهاز، وزعيم الأغلبية بالبرلمان، والمهندس يسري المغازي الأمين العام للجهاز ورئيس لجنة الشئون العربية بالبرلمان، والشيخ فراس أبو هديب نائب رئيس الجهاز، ورئيس مجلس إدارة شركة سلوانا، وعدد من قيادات الجهاز العربي، ومجلس الوحدة الاقتصادية.

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جاء ذلك، خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية، لبحث الآليات الجديدة لعمل الجهاز، بالإضافة لمناقشة الأمور الخاصة بالموقع الرقمي المُعد حديثاً بأساليب الرقمنة الجديدة، والملحق به منصة تسويقية تتبع آليات عمل الجهاز والدول الأعضاء.

كما قرر الأعضاء اسناد القيام بأعمال نائب الجهاز العربي للتسويق لسيد فراس محمد أبو هديب رجل الأعمال الأردني، وذلك بناءً على قرار اجتماع مجلس الإدارة السابق، لحين انعقاد الجمعية العمومية القادمة لمجلس الإدارة.

أوضح معالي السفير محمدي أحمد الني، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصاديةالعربية، أن الجهاز العربي من أهم الأجهزة ويحتاج لمزيد من العمل والإهتمام، نظراً لتفرعه وامتداده لمجالات كبيرة وعديدة من المراحل التسويقية الكبيرة التي نحتاجها في الوقت الحاضر، مؤكداً دعمه الكامل للجهاز ليكون قوة عربية إنتاجية قادمة، وحتى يحدث طفرة اقتصادية كبيرة.

الجهاز العربي للتسويق يعلن إنطلاق موقعه الرقمي

ومن ناحيته قدم أبو هديب، عرض تفصيلي لخطة عمل الجهاز تشمل العديد من المقترحات المطروحة على طاولة الجهاز منها، إنشاء" صندوق الأمن الغذائي العربي"، منصة عربية تسويقية، وموقع إلكتروني رقمي يضم جميع أعمال الجهاز بأحدث النظم الرقمية الحديثة.

وأشار المهندس أشرف رشاد رئيس الجهاز، إلى ضرورة بذل الكثير من الجهد والعمل وخاصةً في الوقت الحالي الذي نحتاج فيه للتكامل وتسهيل فكرة تفعيل الاتفاقيات الموجودة في جامعة الدول العربية، لضرورة العمل بشكل سريع وعلى نطاق واسع ليكون الجهاز قوة عربية كبيرة تحدث تغير حقيقي للمنتج العربي، وتمنحه الصلابة للمنافسة وبقوة أمام المنتج الأجنبي، من خلال تعزيز جودة المنتج العربي.

وأكد رئيس الجهاز، أن هذا الاجتماع سيكون نواه لنقطة إنطلاق جديدة، وسيتبعٌه اجتماعات متلاحقة و مثمرة، لذلك نحتاج للتحرك سريعاً لتحويل خطة الجهاز إلى حقيقة نلمسها جميعاً على أرض الواقع خاصةً بعد أن وصلنا حالياً إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، مثنياً على الجهد الكبير الذي بذله نائب الجهاز في الموقع الرقمي وطاقم العمل المساعد له، مضيفاً، أن انعقاد الجمعية العمومية القادمة سيكون خلال 40 يوماً، وسيتم قبلها الإعداد و التواصل مع الغرف التجارية والهيئات الحكومية وما يوازيها لسرعة العمل والتحرك لإتمام الإنطلاقة الجديدة وتفعيل العمل بها على أكمل وجه.

كما أثنى المهندس يسري المغازي، الأمين العام للجهاز، على ما قدمه أبو هديب من شرح لآليات عمل الجهاز في الفترة القادمة من خلال تفعيل الموقع الرقمي الجديد، وطالبَ المغازي، بضرورة عمل بروتوكول موحد يضم كافة نواحي العمل في كل النشاطات والمجالات توفيراً للوقت، وتفادياً لعدم انتظار قائمة من التعديلات الكثيرة التي قد تواجهنا أثناء العمل.

وكشف المغازي، عن أول بروتوكول تعاون للجهاز مع موريتانيا، في مجال الصناعة والزراعة والصيد، مضيفاً أن اختيار موريتانيا كبداية يأتي تكريماً لدور معالي السفير محمدي الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية، موريتاني الجنسية.

وأكد الدكتور أحمد أبو اليزيد، عضو الجهاز العربي للتسويق، أن الجهاز سيكون نقطة بداية هامة لسيادة المنتج العربي، من خلال إنشاء منصة تداول قائمة على التبادل التجاري، مشدداً على ضرورة إعادة تفعيل كل ما يخص الاتفافيات بين الدول العربية لأن الوطن العربي بحاجة لإظهار تلك التكتلات في الوقت الحالي، بالإضافة لإعادة صياغة وتسهيل الاستثمار في صورته الجديدة لتصبح مصر العاصمة التجارية قوة كبيرة تنتقل لكامل الكيان العربي

وأعرب الشيخ فراس أبو هديب، نائب رئيس الجهاز، في بداية حديثه عن شكره للحضور جميعاً على خروج هذا الجهاز للنور ليكون بمثابة جبهة وطنية عربية كبيرة تنافس المنتجات الأجنبية العالمية بقوة، مؤكداً، أن الجهاز سيكون اداه لمحو جميع العقبات مهما كانت التحديدات، وأيضاً سيكون أرضية قوية صادقة وجادة للعمل على حل وتيسير جميع العقبات التي تواجه الشركات المنتجة في جميع المجالات.

مشيراً إلى، أنه قبل حلول عام ٢٠٢٣ سوف يكون هناك مشاريع مفعلة حقيقية على أرض الواقع، وسيرى الجميع في المرحلة القادمة عمل الجهاز وكيف سيحقق طفرة انتاجية عربية هامة جداً.

وفي ختام الاجتماع كرم المهندس أشرف رشاد رئيس الجهاز، معالي السفير محمدي أحمد الني الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والشيخ فراس أبو هديب نائب رئيس الجهاز، والدكتور أحمد أبو اليزيد، والوفد المشارك لنائب رئيس الجهاز الشيخ ناصر القاسمي، و الدكتور هاني شعبان.

الجهاز العربي للتسويق يعلن إنطلاق موقعه الرقمي