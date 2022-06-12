انت الان تتابع تفاصيل خبر السياحة تتبرأ من أزمة نجلاء بدر: الفندق غير تابع للوزارة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 08:47 مساءً - محمد السيد - /703905/السياحة-تتبرأ-من-أزمة-نجلاء-بدر-الفندق-غير-تابع-للوزارة

علق عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية، على منع أي سيدة أقل من 40 عاما من الإقامة وحدها في فندق والجدل المثار خاصة بعد واقعة الفنانة نجلاء بدر ومنعها من الإقامة في فندق وحدها، قائلا إن هذا الأمر غير صحيح بالمرة، والفندق الذي حدثت فيه هذه الواقعة غير تابع نهائيا لوزارة السياحة، وأنه تابعة للإدارة المحلية في محافظة الإسكندرية، وبالتالي لا يستطيع أخذ أي قرار بهذا الأمر.

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وأضاف "العاصي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن هناك عدد من الفنادق في مصر تعمل بتراخيص تابعة للمحليات ولا علاقة لوزارة السياحة بالأمر، فعلى سبيل المثال يوجد قرى بالساحل ومنطق العين السخنة تُسمي نفسها قرى سياحية نظرًا لأنها بجانب البحر ألا أنها غير تابعة ولا تُدار من قبل وزارة السياحة.

وشدد على أن وزارة السياحة لا تمنع أي سيدة أقل من 40 عاما من الإقامة بمفردها في أي فندق، والفنادق الخاضعة لوزارة السياحة تطبق هذا الأمر، وفي حال إذا قام أي فندق تحت إدارة الوزارة بمخالفة تلك التعليمات يتم اتخاذ إجراء صارم ضده ومحاسبته على الفور، حيث إنه يتم التحقيق مع الفندق والتأكد من مخالفته للقواعد، وفي حالة ثبوتها يتم محاسبته على ذلك، مشيرًا إلى أنه يمكن لأي شخص يتعرض لمشاكل أو مثل هذه الأمور التقدم لشكوى لشرطة السياحة في الحال.

نجلاء بدر تتصدر التريند

وتصدر اسم الفنانة نجلاء بدر محركات البحث أمس بعدما رفضت أحد الفنادق المتواجدة في العلمين بالساحل الشمالي إقامتها بسبب أنها جاءت بدون زوجها، وأن الفندق يرفض تواجد أي سيدة بدون زوجها.

ووكشفت الفنانة نجلاء بدر، تفاصيل الواقعة من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلة: "الخبر الأسوأ وقصة الموسم في فندق بالعلمين، بعد ما خلصنا إجراءات الإقامة لمهمة عمل في الساحل الشمالي ومضينا وقعدنا ساعة في إنتظار الغرف".

وأضافت: "وبعد كده اعتذروا لعدم قبول إقامة سناجل، مع إنه تم الحجز قبلها بيوم ٤ غرف سنجل، وتم قبول الحجز وتمت إجراءات الدخول، كل المجهودات لتنشيط السياحة للأسف بتروح هدر".