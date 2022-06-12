الصحة تكشف الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 08:26 مساءً - كشفت تقارير صادرة عن وزارة الصحة والسكان، عن أعراض السكتة الدماغية، وقالت في تقرير رسمي لها، إن أعراضها تتمثل في إضراب الكلام، وعدم القدرة على الحركة وحدوث ضباب في الرؤية والصداع والدوار والقيئ، لافتة إلى أن سبب حدوث السكتة الدماغية، يعود إلى توقف تدفق الدم إلى أحد أجزاء الدماغ بشدة، ما يعمل على حرمان أنسجة المخ من الأكسجين الضروري، ومن ثم تتعرض خلايا المخ للموت خلال دقائق قليلة.

وعن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية، أشارت التقارير إلى أن المدخنين والأشخاص الذين يعانون من السمنة وارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري، هم أكثر الفئات عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية.

ونصحت وزارة الصحة والسكان، أنه في حال الإحساس بأي عرض من الأعراض التي تم ذكرها، على المواطن سرعة التوجه إلى أقرب مستشفى في أسرع وقت، لافتة إلى استعداد أي مستشفى لتقديم كل سبل الرعاية الصحية للمواطنين، كما أن جميع المستشفيات في حالة تأهب قصوى، وهناك رفع أعلى درجات الاستعداد لاستقبال أي حالة أو طارئ.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة، وفقا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي سياق متصل، أشارت هيئة الدواء المصرية إلى أن معدل حدوث الوفاة عالميا بسبب السكتات الدماغية، التي تحدث بسبب الرفرفة الأذينية للقلب، يمثل شخصا كل 15 ثانية، ناصحة المواطنين بضرورة قياس نبض القلب بانتظام.