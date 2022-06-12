بدء فتح باب تظلمات الطلاب على نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية بالغربية

جدة - نرمين السيد - أعلن المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالغربية، فتح باب تلقى وقبول طلبات تظلمات الطلاب وأولياء أمور الطلاب، على نتائج امتحانات الفصل الدراسى الثانى إتمام الشهادة الإعدادية للعام الدراسى "2021-2022"، وذلك لمدة 15 يوما.





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