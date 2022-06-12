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القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /703904/أول-رد-من-محمد-الشقنقيري-عن-علاقته-بـ-رحيل-ذكري-لم-أتزوج-أي-امرأة-غير-زوجتي

أثار الفنان محمد الشقنقيري ضجة وجدلا كبيرًا منذ قليل في أول تعليق له على جدل زواجه سرا من الموديل رحيل ذكري.

دوت الخليج يرصد تعليق محمد الشقنقيري على زواجه من رحيل ذكري. حقيقة زواج محمد الشقنقيري شارك الفنان محمد الشقنقيري متابعيه وجمهوره بنشره صورتين تجمعه بزوجته، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلق على الصورتين قائلًا: "أنا لم أتزوج من أي امرأة خلال فترة انفصالي عن زوجتي وحتى رجوعي لها”. وتابع: “ولقد تركت الموضوع كما صرحت سابقًا في يد القضاء العادل على كل يشهر بي أو يدعي عليا بغير ذلك، شكراً ولكم جميعًا كل الإحترام والتقدير". وفي سياق متصل، كان قد تقدم الفنان محمد الشقنقيري ببيان للنيابة العامة، منذ أيام بعد أن أعلنت الموديل التي تدعى رحيل ذكري انفصالها عنه، وكتب الشقنقيري: "يا جماعة دي الصفحة الرسمية الوحيدة لي وأي خبر متداول على أي صفحة من صفحات التواصل الاجتماعي ليس له أي علاقة بي”. محمد الشقنقيري ورحيل ذكري وأضاف: “فأنا حتى الآن لم أصرح بأي شيء لأي جهة إلا للجهات الرسمية واليوم اتخذت جميع الإجراءات القانونية وتقدمت لبلاغ النيابة العامة واتخذت جميع الإجراءات القانونية والحكم للقضاء وشكراً". أما رحيل ذكري فكتبت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي قائلة: “أعلن انفصالي نهائيا ورسميا عن محمد الشقنقيري وختامها مسك مع شوية تحابيش كدا، وسيبوني في حالي بقي كله ضرب ضرب مافيش شتيمة". وشاركت متابعيها وجمهورها بنشرها مقطع فيديو آخر يجمعها بالشقنقيري عبر حسابها الشخصي بموقع الفيديوهات الشهير "تيك توك"، ومزجته بأغنية عمرو دياب "اللي يمشي يمشي"، وكتبت تعليقها قائلة: "ألف سلامة". اقرأ أيضًا أول رد من الأوبرا على أزمة حفل نوال الزغبي: "غير مدرج ضمن النشاط" جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمد الشقنقيري كان مشاركته ضمن بطولة مسلسل "بت القبايل" الذي عرض قبل عامين في 2020، وشارك في بطولة العمل عدد من النجوم وهم عمرو عبدالجليل، منة فضالي، مدحت تيخا، حنان مطاوع، محمود عبدالمغني، وآخرين والعمل من تأليف شاذلي فرح، إخراج حسني صالح.

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