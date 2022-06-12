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القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /703901/التعليم-تكشف-شروط-الانضمام-للمدارس-التطبيقية-وهذا-موعد-فتح-باب-التقديم

كشف الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني عن أن الوزارة تعمل على تغيير مناهج كافة المدارس الفنية على مستوى الجمهورية منذ عام 2019، موضحا أن العام المقبل سيتم تطوير مناهج 460 مدرسة، وبحلول عام 2024 سيكون قد تم الانتهاء من تطوير كافة مناهج التعليم على مستوى الجمهورية، وسيشعر الطلبة بالفارق بداية من عام 2027.

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وأضاف "مجاهد"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن التغيرات التي قامت بها وزارة التربية والتعليم جذبت ممثلي سوق العمل من جديد، إلى جانب بدأت في جذب أولياء الأمور والطلبة للتعليم الفني من جديد، خاصة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

التعليم: المدارس التطبيقية بدأت عام 2018 ومصر تملك 38 مدرسة في الوقت الحالي

وتابع أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية بدأت في مصر عام 2018، وكانت 3 مدارس فقط، وبعد عام واحد أصبح هناك 11 مدرسة تطبيقية في مصر، والآن وصلت عدد المدارس التطبيقية في مصر إلى 38 مدرسة على مستوى الجمهورية بالشراكة مع المستثمرين، حيث إن تلك المدارس هي شراكة بين وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص.

محمد مجاهد يكشف شروط التقديم في المدارس التطبيقية

وعن شروط التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، عقب قائلا إنه يمكن لأي طالب حاصل على 240 من 280 درجة في الشهادة الإعدادية اي ما يقرب من 75% التقديم للمدرس، ومن ثم الطالب يتعرض لعدة اختبارات منها اختبار لغة عربية ولغة إنجليزية، إلى جانب اختبار رياضيات وفحوص طبية، ومقابلة شخصية مع الطالب، وعلى أساس تلك الاختبارات يتم قبول الطالب من عدمه، حيث إنه يكون هناك تنافس شديد للانضمام لمدارس التكنولوجيا التطبيقية، موضحا أن سيتم فتح باب التقديم بداية من الأسبوع الجاري.

وأشار إلى أن موقع التعليم الفني متواجد على موقع وزارة التربية والتعليم يحتوي على جميع المدارس الفنية على مستوى الجمهورية بالكامل، إلى جانب مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والمدارس التي تم تطويرها والمدارس التي لم تُطور، حيث إن الموقع يوفر إجابات لكل الاستفسارات لدى أولياء الأمور والطلبة.