نواب التنسيقية بمناقشات خطة التنمية الاقتصادية 22\23 يطالبون بزيادة مخصصات تكنولوجيا المعلومات ومراجعة البيانات الموجودة وتقديم معلومات واضحة للأماكن الحيوية المؤثرة فى الناتج القومى

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القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /703900/نواب-التنسيقية-بمناقشات-خطة-التنمية-الاقتصادية-2223-يطالبون-بزيادة-مخصصات تكنولوجيا-المعلومات-ومراجعة-البيانات-الموجودة-وتقديم-معلومات-واضحة--للأماكن-الحيوية-المؤثرة-فى-الناتج-القومى

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢۰۲۳/۲٠٢٢، مشاركات موسعة لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حيث طالبو بضرورة زيادة مخصصات تكنولوجيا المعلومات، ومراجعة البيانات الموجودة وتقديم معلومات واضحة خاصة للأماكن الحيوية التى تؤثر فى الناتج القومى.

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محمد فريد يوجه للحكومة لوجود ملحق خاص بحقوق الإنسان وتوطين أهداف التنمية المستدامة للمرة الأولى

وقال قال النائب محمد فريد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،: "أتوجه بالشكر للحكومة لوجود ملحق خاص بحقوق الإنسان وتوطين أهداف التنمية المستدامة للمرة الأولى، في استجابة لاقتراح برغبة كنت تقدمت به".

وأضاف: "أود أن أثني على إدخال التخطيط المستجيب للنوع الاجتماعي، وهذا الأمر يدفعني لمجموعة من التساؤلات والتحفظات حول مشروع الخطة، وأولها البطالة، حيث تستهدف الخطة الإبقاء على معدلات بطالة في حدود 7.3%، ولكن في نفس الوقت فإن معدلات التشغيل على مدار الـ10 سنوات الماضية كانت في حدود 40%، ما يعكس خلل ما، أعتقد أنه ناجم عن تدني نسب مشاركة المرأة في سوق العمل".

وتابع: "إذا ما كنا نتحدث عن تخطيط مستجيب للنوع الاجتماعي فإنني أتساءل عن حزم السياسات المستجيبة للنوع الاجتماعي التي تستهدف رفع نسب مشاركة المرأة في سوق العمل".

وأدرف: "ثانيا ما يتعلق بالفجوة التمويلية، حيث تستهدف الخطة الوصول بمعدلات الادخار لـ9.9%، وفي ظل الأزمة الحالية ومعدلات التضخم المرتفعة، وحزء كبير منها تضخم مستورد، أخشى أن الحكومة لن تستطيع الوصول لهذا المعدل، وهو ما يعني تزايد الفجوة التمويلية، فما هي الإحراءات التي سيتم اتخاذها في هذا الصدد".

وقال: "اعتماد مشروعات الهيئات الاقتصادية على التمويل من القروض بنحو ٢٥٠ مليار جنيه أو أكثر من ٦٠٪؜ من احتياجاتها التمويلية مما قد يشكل مزاحمة للقطاع الخاص على التمويل، مع العلم أنه لا بد من تحفيز القطاع الخاص وتشجيعه لخلق وظائف كما ذكرنا سلفا".

وختم: "أخيرا فيما يتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية، فإنني أرى صعوبة تحقيق مستهدفات الخطة في خفض نسب الفقر في ظل ما تم تخصيصه لهذه البرامج، وبناء عليه فإنني أطالب بمراجعة المستهدفات أو مراجعة المخصصات لتحقيق هذه المستهدفات".

محمود القط "نائب التنسيقية يطالب بمراجعة البيانات الموجودة وتقديم معلومات واضحة

وشدد النائب محمود القط امين سر لجنة الثقافة والسياحة , عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس الشيوخ ، علي أن وزارة التخطيط تدقق فى تقديم خطتها الإقتصاديةهكذا تعودنا منها، لكننا فوجئنا خلال عرض الخطة الأخيرة فى اللجنة الإقتصادية من قبل أن مسئول الوزارة ليس لديه معلومات كافية عن عدد كبير من الشأن الإقتصادى.

وأشار" القط" أن وزارة الطيران المدنى على سبيل المثال قامت بمجهود كبير, ولكن الخطة المقدمة ليس فيها أرقام واضحة، مطالبا وزارة التخطيط مراجعة البيانات الموجودة وتقديم معلومات واضحة خاصة للأماكن الحيوية التى تؤثر فى الناتج القومى.

النائب محمد السباعي:المشروعات القومية في مجال الري والتنمية الزراعية، تحتاج إلي تدقيق البيانات

أضاف النائب محمد السباعى وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، :" سأتحدث عن الزراعة والري، فهي خطة طموحه وبها العديد من النقاط ، وفقا لما يواجهه العالم من عدم توافر الغذاء، وما يشهده من أزمة عالمية وتفشي ظاهرة الجوع في الدول النامية والفقيرة".

وتابع:" المشروعات القومية في مجال الري والتنمية الزراعية، تحتاج إلي تدقيق البيانات والأرقام ، لأن الخطة المعروضة لا تحتوي علي الأرقام الدقيقة، المتعلقة بالمخصصات المالية وحجم الانجاز وعوائد التنفيذ ".

النائب علاء مصطفي يطالب بضرورة زيادة مخصصات قطاع تكنولوجيا المعلومات

وجه النائب علاء مصطفي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، الشكر للجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بالمجلس، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على الجهد المبذول في إعداد تقرير مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد نائب تنسيقية شباب الأحزاب، على ضرورة زيادة مخصصات قطاع تكنولوجيا المعلومات نظرا لأهمية هذا القطاع في التنمية ولتداخله وتقاطعه مع كافة قطاعات التنمية من صحة و صناعة وزراعة وتعليم. وتابع:" التحول الرقمي سيؤثر بشكل مباشر على كافة القطاعات والخدمات والإجراءات، وبالتالي الإستثمار فيه ضرورة قصوى"، مشددا على ضرورة زيادة الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة لأنها عصب التنمية في الاقتصاديات الناشئة.

النائب اكمل نجاتي يشيد باستجابة الحكومة لتوصيات جلسات مجلس الشيوخ حول خطة التنمية الاقتصادية

أشاد النائب اكمل نجاتي، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، بالموقف الحكومي والاستجابة لما جاء في توصيات جلسات مجلس الشيوخ حول خطة التنمية الاقتصادية والاخذ بتوصيات ضرورية وملحة حول السياسات الضريبية .

وتابع :" الحكومة تنصت لمجلس الشيوخ، وهذا واضح في الاستجابة الواضحة للتوصيات التي طالب بها مجلس الشيوخ بما انعكس علي المصلحة العامة للوطن".