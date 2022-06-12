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القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /703898/خاص-لـ-تحيا-مصر-تعيين-العشرين-الأوائل-بالأزهر-من-دفعة-2014-إلى-2021والجامعة-تخاطب-الكليات

كشفت مصادر خاصة لـ دوت الخليج عن تعيين العشرين الأوائل على مستوى جامعة الأزهر من دفعة 2014 حتى دفعة 2021.

وأشار المصدر إلى أنه ورد للكليات منشورًا رسميًا من جامعة الأزهر بحصر العشرين الأوائل ترتيبًا بالمجموع، ودون النظر إلى مرتبة الشرف ومن غير أعضاء هيئة التدريس والمعيدين.

وأكد المصدر على ضرورة متابعة الطالب مع شئون الخريجين في كليته حتى لا تضيع عليه فرصة ينتظرها كثيرون بالتعيين.

خاص لـ دوت الخليج: تعيين العشرين الأوائل بالأزهر من دفعة 2014 إلى 2021..والجامعة تخاطب الكليات

كان الأزهر قد نفى ما تداولته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من أبناء حول تعيين ١٦ ألف معلم بالمعاهد أو وجود مسابقات للتقديم للوظائف حاليا، لا أساس له من الصحة.

وأكد أنه لا صحة للأنباء المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي من وجود مسابقة حاليا للتعيين بالأزهر الشريف وما جاء من شروط أو تخصصات مطلوبة، مطالبا الجميع بتقصي الحقائق من مصادرها وعدم الانسياق لمًا تقوم به بعض الصفحات من ترويج لأخبار كاذبة ومضللة.

مبادرة الأزهر لتقليل تكاليف الزواج

على جانب آخر، أطلق الأزهر الشريف، مبادرة موسعة لمواجهة التكاليف الباهظة للزواج في محافظات الجمهورية بعنوان "لتسكنوا إليها".

وتهدف المبادرة، إلى القضاء على العادات السيئة والمتبعة في الزواج، أملًا في تيسير الأمور المتعلِّقة به، ومواجهة المغالاة في تكاليفه خاصة في مثل هذه الظروف الاقتصادية التي يعاني منها العالم أجمع، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، واهتمام المجمع بالقضايا التي تؤرق المجتمع المصري.

عدم المغالاة في الزواج

وقال الدكتور نظير عيَّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن مبادرة "لتسكنوا إليها"دعوة عامة لجميع الناس، للتخلي عن العادات التي تحول دون تكوين أسرة مستقرة وآمنة تحقق أهدافها وتبني مستقبلها، ويتولى نشرها وعاظ وواعظات الأزهر بالمحافظات من خلال متابعة الأمانة العام للدعوة والإعلام الديني.

وأضاف عيَّاد خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقد الأحد، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، أن المبادرة لها عدة مراحل، الأولى خلال فترة الخِطبة، وتسعى لترسيخ مجموعة من الأمور من أهمها، قصر مراسم الخطوبة على قراءة الفاتحة وحضور درجات القرابة الأولى ودبلة فقط، ضبط اللقاء بين المخطوبين بحضور الأهل، عقد جلسة نقاشية أسبوعية بين الجانبين في إدارة أسرة المستقبل، التقليل من الهدايا المتبادلة، لتظل رمزًا للمودة، لا للمفاخرة، ولا لتكون ضغطًا على أحد الطرفين، عدم تطويل فترة الخطوبة بشكل يؤدي إلى وقوع بعض المشكلات، والاتفاق على كل مصروفات وتكاليف الزواج خلال فترة الخطوبة وقبل كتب الكتاب.