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القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /703896/تنسيقية-شباب-الأحزاب-ثقة-الرئيس-السيسي-بنا-كانت-دافع-كبير-لاستمرارنا

قال محمد موسى، عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحوار بين كافة الأطراف السياسية في مصر أمر صحي وطبيعي، موضحا أن الحالة الديموقراطية الحوارية التي أنشأتها التنسيقية بين أعضائها وبين المؤيد والمعارض واليمين واليسار أمر هام جدا، ويعد من أفضل ما قدمته التنسيقية، لافتا إلى أن التنسيقية نجحت خلال 4 سنوات ضم أعضاء من اليسار واليمين وفئات مختلفة من أجل وضع خارطة ومستقبل للوطن.

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وأضاف "موسى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين منذ يومها الأول كان هدفها تدعيم العمل الحزبي، والدولة في حالة انفتاح واضح وتأخذ عدة استراتيجيات هامة مثل الحوار الوطني الجامع الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

موسى: ثقة السيسي كان دفعة كبيرة للتنسيقية

وتابع أن ثقة الرئيس السيسي في تنسيقية الشباب كانت دفعة كبيرة للشباب المشاركين فيها، وهي الدافع للشباب للاستمرار خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن فكرة الانضمام إلى التنسيقية أمر طبيعي وسهل ويكون من خلال طريقين إما عن طريق الأحزاب، حيث إن الأحزاب المصرية المنضمة للتنسيقية ترشح من بين أعضائها أسماء يكونوا ممثلين لأحزابهم داخل التنسيقية إما يكونوا شباب سياسين لها شروط واضحة شفافة معروضة على صفحات التنسيقية على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي متعلقة بالسن والخبرة السياسية والخبرات المكتسبة إلى جانب رؤية الشاب السياسي.

واحتفلت تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين بمرور 4 سنوات على تأسيس التنسيقية، وكشفت في بيان صادر لها اليوم أنها كانت ومازالت حريصة على تنمية الحياة السياسية والعمل المشترك، انطلاقاً من الإيمان المطلق بالحوار بين القوى والتيارات المختلفة وإعلاءً للمصلحة الوطنية من أجل رفعة الوطن وتقدمه.