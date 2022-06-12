انت الان تتابع تفاصيل خبر أول رد من الأوبرا على أزمة حفل نوال الزغبي: "غير مدرج ضمن النشاط" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /703895/أول-رد-من-الأوبرا-على-أزمة-حفل-نوال-الزغبي-غير-مدرج-ضمن-النشاط

مازالت أزمة الفنانة نوال الزغبي وأزمة إلغاء حفلها تثير ضجة وجدلا كبيرًا خلال الساعات القليلة الماضية حيث اتهمت المنظمين بسوء التنظيم والفوضى والتي كانت سببا في إلغاء الحفل.

دوت الخليج يرصد أول رد من الأوبرا على أزمة حفل نوال الزغبي رد الأوبرا على أزمة حفل نوال الزغبي كانت الفنانة نوال الزغبي هاجمت دار الأوبرا في تصريحات لها صباح اليوم الأحد وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر: «بعد الجدل الذي رافق حفل دار الأوبرا المصرية وسوء التنظيم الذي رافقها». وأضافت: “والفوضى المعروفة الأسباب، قررت احترامًا لنفسي ولكل المعجبين أن أعتذر عن إقامة الحفل نهائيًا، وأشكر كل الذين حجزوا بطاقاتهم لحضور الحفل ونلتقي قريبًا جدًا في أم الدنيا مصر”. ومن جانبها اللجنة النقابية للعاملين بدار الأوبرا المصرية اصدرت بيانا تكشف من خلاله حقيقة ما حدث وتفاصيل أزمة حفل الفنانة اللبنانية نوال الزغبي. أزمة حفل نوال الزغبي بدار الأوبرا وجاء في البيان: “توضح اللجنة النقابية للعاملين بدار الأوبرا المصرية أن حفل الفنانة نوال الزغبي والذي كان مقررًا اقامته، يوم 20 يونيو الجاري، بمسرح النافورة لصالح النقابة، قد تم التعاقد عليه من قبل النقابة السابقة، في شهر ابريل الماضي، وبعد الانتخابات الجديدة”. وتابع: “التي تمت يوم 30 مايو الجاري تم تغيير المجلس وانتخاب رئيس وأعضاء جدد، وتعثر إقامة الحفل بسبب الفترة الانتقالية بين النقابة الحالية والسابقة، والتي يصعب فيها التوقيع على أي مستند مالي”. وأضاف البيان: “أو التصرف في أي من النواحي المالية، مما تسبب في استحالة إقامة الحفل بموعده، والوفاء بالتزامات النقابة، وهو ما يعتبر قوة قاهرة، يستحيل معه إقامة هذا الحفل في موعده المقرر”. اقرأ أيضًا إحسان ترك لـ "دوت الخليج": إحنا في حالة ركود فني ودخلت التمثيل بالصدفة والواسطة موجودة دلوقتي واستكمل: “تؤكد النقابة برئاسة محمد سعيد إمام عدم مسؤولية دار الأوبرا المصرية عن الحفل المشار اليه وانه غير مدرج ضمن نشاطها الفني، وتؤكد النقابة احترامها للفنانة نوال الزغبي وما تقدمه من فن”. وكانت قد كتبت نوال الزغبي عبر صفحتها أيضًا أنه في أول انترفيو لها ستكشف الكثير من الفضائح وأن ما حدث معها كان مقصود ومنها بيع التذاكر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول رد من الأوبرا على أزمة حفل نوال الزغبي: "غير مدرج ضمن النشاط" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.