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القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /703894/إسكان-الشيوخ-تناقش-مقنرح-النائب-محمد-البنا-لإقامة-ممشي-علي-فرع-رشيدغدا

تستكمل لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب خالد محمد سعيد، اجتماعا غدًا، مناقشة الاقتراح برغبة المقدمة من النائب محمد البنا، بشأن بحث كيفية إقامة ممشي علي فرع رشيد وتوسعة شارع البحر لمدينة المحمودية.

دوت الخليج

«إسكان الشيوخ» تناقش مقنرح النائب محمد البنا لإقامة ممشي علي فرع رشيد..غدًا

وتناقش اللجنة خلال اجتماعها مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد القناوي بشأن إنشاء ممشي أهل مصر علي فرع دمياط من ناحية سمنود.

كما تناقش أيضا الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد وجية بشأن عمل ممشي بطول حوالي 1.2 كيلو متر بمدينة شبرا خيت محافظة الجيزة.

كما تستكمل اللجنة خلال اجتماعها الاقتراح برغبة المقدم من النائب وليد التمامي، بشأن انشاء كوبري المشاة في مدينة كفر سعد أعلى محطة القطار عند تقاطع طريق دمياط المنصورة مع مدخل طريق كفر سليمان .

الشيوخ يوافق على مقترح النائبين رزق علواني وصالح سلطان بإنشاء مكتب تأمينات مطور بمركز الضبعة

كما أحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم، تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب رزق علواني، والنائب صالح سلطان، بشأن دراسة وتفعيل إنشاء مكتب تأمينات مطورة بمركز الضبعة بمحافظة مطروح، للحكومة لاتخاذ ما تراه مناسب.

ويتضمن أهداف الاقتراح برغبة الذي تقدم به كلاً من النائب رزق علواني، والنائب صالح سلطان دراسة وتفعيل إنشاء مكتب تأمينات مطور بمركز الضبعة بمحافظة مطروح، وقد قام النائب رزق علواني مقدم الاقتراح بعرض الاقتراح كالآتي :

1 ) فكرة إنشاء مكتب تأمينات بالضبعة بمحافظة مطروح هو توفير مكان آمن وصالح لأهالي الضبعة في ظل التطور الرقمي الكبير التي تشهده البلاد، وفي ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لتنمية الساحل الشمالي الغربي، وأسوة بباقي مكاتب التأمينات بالمدن المجاورة، لتقديم خدمة لائقة لأصحاب المعاشات والمتعاملين مع التأمينات .

2 ) وحيث أن مكتب تأمينات الضبعة مقره الحالي في شقتين سكنيتين مؤجرتين بعمارة سكنية في الدور الثالث ، حيث لا يتمكن كبار السن وذوى الاعاقة من الصعود لعدم وجود أسانسير ويوجد مشقة في قضاء حاجاتهم ، كما أن مساحته لا تتناسب مع الكثافة السكانية بمنطقة الضبعة .

3 ) وبالرغم من أنه يوجد بالفعل أرض تتبع التأمينات في مدينة الضبعة علي مساحة 500 م، ولكن هذه الأرض لم تستطيع أقامة مبنى للتأمينات عليها لعدم استصدار التراخيص اللازمة ، نظراً لأن الإصلاح الزراعي لم يوقع على العقد النهائي لبيع الأرض للتأمينات بالرغم من سداد كامل الثمن، انتظاراً لصدور المخطط العمراني لمدينة الضبعة وموقف المحطة النووية ، وذلك منذ أكثر من عشر سنوات، ولم تحل المشكلة حتى الآن .