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القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /703893/النائب-ياسر-زكي-خطة-التنمية-الاقتصادية-للعام-المقبل-طموحة-ويطالب-بزيادة-مخصصات-استثمارات-القطاع-الخاص-فى-الاقتصاد-القومي

قال النائب ياسر ذكي، عضو مجلس الشيوخ، ان خطة التنمية الاقتصادية التي وضعتها الحكومة للعام المالي الجديد ، 2022\2023، من اخطر الخطط التي وضعتها الدولة على مدار السنوات الماضية، خاصة فى ظل الأزمات العالمية التي ألقت بظلالها على كل دول العالم بداية من أزمة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وحتي اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، وتأثيرها على سلاسل الامداد وأسعار النفط.

دوت الخليج

النائب ياسر زكي: خطة التنمية الاقتصادية للعام المقبل طموحة

جاء ذلك على هامش الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢۰۲۳/۲٠٢٢ والتأشيرات العامة المرافقة له.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ ، أن الدولة استطاعت وضع خطة طموحة، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية التي بدأتها خلال السنوات الماضية ، لافتا إلى ضرورة زيادة نسبة الاستثمارات فى الخطة الحالية حيث زادت نسبة الاستثمارات إلى ترليون و200 مليون مما سيساهم فى زيادة الناتج القومي.

ولفت النائب زكي، إلى انخفاض نسبة مخصصات استثمارات القطاع الخاص فى خطة التنمية مقارنة بالسنوات السابقة، بالرغم من تصريحات رئيس مجلس الوزراء ، مشددا على ضرورة وجود خطة تنموية طموحة للقطاع الخاص وتعزيز دوره فى الاقتصاد القومي.

وقال النائب ياسر زكي أن الخطة الجديدة للتنمية الاقتصادية للعام المالي 2023\2023، تستهدف انخفاض نسبة البطالة، بالرغم من زيادة معدلات التضخم وبطء حركة التجارة العاليمة.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس السيسي، لتحسين حياة قري الريف المصري والأسر الأكثر احتياجا، حيث تستهدف المبادرة توفيرة حياة كريمة لأكثر من 60 كليون مواطن، من خلال توفير خدمات اجتماعية واقتصادية وصحية وتعلميمة إضافى إلى البنية التحتية والطرق .