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القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /703892/الأشغال-الشاقة-المؤبدة-لقاتل-شاب-بسبب-زجاجة-مياه-بالغربية

قضت محكمة جنايات طنطا، بمعاقبة المتهم "ابراهيم عبد السلام غرابة" بالأشغال الشاقة المؤبدة لأتهامه بالقتل العمد، والتمثيل بالجثة، وذلك بعد وفاة شقيقه المتهم الثانى " محمد " متأثرا بأصابته فى المشاجرة التى نشبت مع المجنى بسبب زجاجة مياه بمنطقة قحافة.

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كانت قد قررت نيابة ثان طنطا، حبس شقيقين 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لاتهامها بقتل شاب يدعى " أسامة صابر " والتمثيل بجثته في منطقة قحافة، بدافع الانتقام عقب نشوب مشادة كلامية مع أحد المتهمين بسبب زجاجة مياه.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم ثان طنطا باستقبال مستشفى طنطا الجامعي، شاب في العقد الرابع من العمر جثة هامدة ومصاب بعدة طعنات نافذة في أنحاء متفرقة من الجسد.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية إلى محل البلاغ، وتبين أن الجثة لشاب يدعى " أسامة. ص " حداد مسلح، ويبلغ من العمر 42 عامًا ومقيم بمنطقه قحافة بدائرة قسم ثان طنطا ومصاب بـ10 طعنات متفرقة بالجسد أودت بحياته في الحال.

القبض على المتهمين

وتبين أن وراء الواقعة شقيقان "ابراهيم.ع ومحمد. ع"، وذلك بسبب نشوب مشادة كلامية بين المجني علية وأحد المتهمين بسبب رفض المجني عليه إعطاء زجاجة المياه الخاصة به لأحد المتهمين، ليعود المتهم وبصحبته شقيقة وقاما بالاعتداء على المجني عليه بالأسلحة البيضاء؛ مما أدى إلى إصابته بعدة طعنات نافذة في جميع أنحاء الجسد وأقدم أحد المتهمين على تقطيع أعضاء المجني عليه من القدمين بالساطور أمام مرئ ومسمع الجميع، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة في الحال.

وبتقنين الإجراءات، تم القبض على المتهمين كما أقروا بارتكاب الجريمة بدافع الانتقام بسبب الخلاف على زجاجة مياه.