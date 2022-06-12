رئيس "الشيوخ" يهنئ التنسيقية بمرور 4 سنوات على التأسيس

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 07:26 مساءً - هنأ المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالمجلس بمرو 4 سنوات على تأسيس التنسيقية.

وقال"عبدالرازق"، فى كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، والذى يستكمل فيه المجلس نظر تقرير لجنة الشئون المالية والإقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون إعتماد خطة التنمية الاقتصادية، أن التنسيقية أثرت الحياة السياسية بكوادر شبابية تبوأت مناصب تنفيذية، وأثرت الحياة السياسية والبرلمانية.

ووجه النائب اكمل نجاتي، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر لرئيس المجلس المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لحرصه على تهنئة التنسيقية قائلا: " "وسام على صدرنا".