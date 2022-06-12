محافظ شمال سيناء يتفقد نادى الهجن ويوجه برفع كفاءته وتجهيزه للسباقات

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة فتح نادى الهجن الرياضى بالعريش أمام سباقات الهجن، وبدء تدريب الهجن المشاركة فى السباقات ليتمكنوا خلال الفترة القادمة من تدريب هجنهم وتنظيم سباقات تنشيطية فيما بينهم لرفع مستوى وعودة رياضة مسابقة الهجن بالمحافظة.





ووجه المحافظ - خلال تفقده نادى الهجن الرياضى بالعريش - برفع كفاءة النادى والمضمار بطول 8 كيلومترات إلى جانب ميدان الهجن، مكلفا رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ مصطفى محمد مصطفى ومدير عام مديرية الشباب والرياضة كليب راشد بتجهيز المضمار ورفع كفاءته ورفع كفاءة المبنى الإدارى وميدان السباقات استعدادا لعودة النشاط بالنادى.

يذكر أن نادى ومضمار الهجن يقع فى منطقة الكيلو 17 غرب العريش، ويضم منصة مشاهد رئيسية بالمدرجات ومبنى إداريا متكاملا من مكاتب وقاعة استقبال مخصصة لكبار الزوار، وسوقا تجاريا يضم 70 باكية، ومقرات لدواوين القبائل.

ومن ناحية أخرى، استعرض فتحى عثمان مسئول التثقيف والإعلام الصحى بمديرية الصحة، ضمن البرنامج الصيفى للأطفال التابع لوزارة الأوقاف (جيل بكرة يكبر بصحة) بمساجد المحافظة بشمال سيناء، أهمية النظافة الشخصية فى الوقاية من الأمراض والحد من انتشارها، كذلك أهمية الاغتسال بالماء النقى والصابون والليف الطرى لإزالة العرق والمواد الدهنية والغبار من الجلد.

وأكد أن الهدف من البرنامج هو تعليم أطفالنا وتربيتهم صحيا باستعراض البرنامج الصحى اليومى من أجل صحة أفضل للأجيال القادمة، وتغيير السلوكيات الخاطئة وتعليم السلوكيات الصحية السليمة للحد من انتشار الأمراض.