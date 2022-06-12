حياة كريمة.. جامعة طنطا تنظم قافلة طبية بقرية ميت الشيخ بقطور

جدة - نرمين السيد - نظمت جامعة طنطا، قافلة طبية كبرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" إلى قرية ميت الشيخ مركز قطور، لتوقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان للأسر المستحقة وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات الجامعة.





وأكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا - فى تصريح اليوم الأحد - مواصلة الجامعة تنظيم القوافل الطبية لخدمة القرى الأكثر احتياجا بمراكز المحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الطبية المتميزة للمواطنين بالمجان، موجها باستمرار إطلاق القوافل الطبية للمناطق الأكثر احتياجا بجميع مراكز محافظة الغربية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة. من جانبه أشار ‏القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور حمدى شعبان، أن القافلة شهدت اليوم إقبالا كبيرا من الأهالى، حيث تم توقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان لـ1525 حالة أهالى القرية، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية.

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