رئيس الوزراء يتابع الخطط الاستراتيجية لاستخراج خام الفوسفات وتعظيم الإنتاج

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعا لمتابعة الخطط الاستراتيجية لاستخراج خام الفوسفات وتعظيم الإنتاج منه، وجذب الاستثمارات الخارجية فى هذا القطاع.





حضر الاجتماع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس علاء الدين عبدالحكيم نائب وزير البترول لشؤون الثروة المعدنية، والمهندس خالد الششتاوى رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وعدد من المستثمرين، وممثلى الشركات العالمية.

استهل رئيس الوزراء، الاجتماع بالتأكيد على ضرورة الاستمرار فى الجهود المبذولة فى مجال استكشاف واستخراج خام الفوسفات، للعمل على تحقيق أعلى معدلات للإنتاج خلال هذه المرحلة، والاستفادة بصورة أكبر من الثروات الطبيعية التعدينية التى تزخر بها الدولة فى مختلف المناطق، وتعظيم القيمة المضافة من الفوسفات المصرى، وذلك من أجل دعم الاقتصاد الوطنى، واحتلال مكانة مرموقة فى سوق الفوسفات العالمية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتكثيف الأبحاث المتعلقة بالكشف عن الثروات المعدنية بمختلف أرجاء البلاد.

وصرح السفير نادر سعد المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الجهود المبذولة من قبل وزارة البترول والثروة المعدنية والجهات التابعة لها فى مجال استخراج وتوفير خام الفوسفات، الأمر الذى أثمر عن تحقيق عدد من الاكتشافات التعدينية خلال الفترة الأخيرة فى بعض مناطق الجمهورية، وهو ما يشكل طفرة نوعية ونقلة كبيرة فى مجال إنتاج خام الفوسفات، ويتماشى ذلك مع الخطة الطموحة لتحديث قطاع التعدين فى مصر التى وضعتها الوزارة، من أجل وضع تلك الثروة فى المكانة التى تليق بها وزيادة مساهمة القطاع التعدينى فى الاقتصاد المصرى والتنمية المجتمعية، بما يتناسب مع إمكاناته الحقيقية فى ضوء "رؤية مصر 2030".

وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع تناول أيضا الخطط الاستراتيجية المستقبلية لزيادة مناطق الإنتاج خلال الفترة المقبلة، ودعم خطط الدولة الطموحة فى إنشاء المجمعات الصناعية للأسمدة الفوسفاتية، وكذا الفرص المتاحة للاستثمار، بهدف تعظيم القيمة المضافة من الفوسفات المصرى.