محافظ بورسعيد يستعرض مستجدات مشروع تحديث المخطط الاستراتيجى العام للمدينة

جدة - نرمين السيد - استعرض محافظ بورسعيد عادل الغضبان، اليوم الأحد، مشروع تحديث المخطط الاستراتيجى العام لمحافظة بورسعيد وتعديل الحيز العمرانى للمحافظة، وآخر مستجدات العمل فى المشروع.





جاء ذلك خلال اجتماع عقده بديوان عام المحافظة، بحضور عاطف وجدى السكرتير العام للمحافظة ويوسف الشاهد مستشار المحافظة للمشروعات والشئون الفنية وممثلى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وممثلى الأقليم الثالث وممثلى دارالهندسة، والمهندس سيد خلف مستشار المحافظة ومديرى إدارات التخطيط العمرانى، وحماية أملاك الدولة والمساحة والمتغيرات المكانية.

وأشاد المحافظ - خلال الاجتماع- بأعمال مشروع تحديث المخطط الاستراتيجى العام لمحافظة بورسعيد والجهود المبذولة من كافة الجهات المختصة لتحقيق أفضل تحديث للمخطط الاستراتيجى يتناسب مع مدينة بورسعيد، موضحا أن أعمال تحديث المخطط الاستراتيجى يأتى فى إطار رؤية القيادة السياسية نحو التوسع فى مدينة بورسعيد، والاستغلال الأمثل للمقومات والموارد المتاحة.

وشهد اللقاء استعراض المستجدات المؤثرة على تحديث المخطط الاستراتيجى العام للمحافظة، وٱليات تحديث الوضع الراهن للمخطط، وعرض تقديمى لمشروع تحديث المخطط الاستراتيجى العام للمحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن المخطط الاستراتيجى للمحافظة تم تحديثه ليكون مخططا نموذجيا يتناسب مع طبيعة بورسعيد والرؤية المستقبلية للمحافظة وفقا للمشروعات والأنشطة المستجدة، ويتتاسب مع طبيعة المدينة لأكثر من 20 عاما وخطة التنمية الشاملة التى تم بالفعل البدء فى خطواتها بالمحافظة، موضحا أن الجهات القائمة على تحديث المخطط وضعت حلول جذرية للمشكلات التى عانت منها المحافظة فى المخطط السابق، وأن بورسعيد تمتلك كافة المقومات الاستثمارية والسياحية والصناعية وشبكة الطرق والبيئة النظيفة التى تؤهلها للتنمية المستدامة.

ووجه المحافظ الشكر لممثلى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى نظرا لسرعة الانتهاء من تحديث المخطط الاستراتيجى العام للمحافظة والتوافق مع مطلب المحافظة الخاص بتعديل المخطط الاستراتيجى لبعض المناطق، طبقا للوضع الراهن بالمحافظة، وتعديل الحيز العمرانى لبورسعيد طبقا للتعديلات التى صدر بها قرار جمهورى أو قرار مجلس الوزراء، مؤكدا أن مشروع تحديث المخطط الاستراتيجى يحقق تعديل للمناطق غير المستغلة، ويدعم خطة المحافظة نحو التوسع فى إنشاء مناطق استراتيجية وصناعية وسكنية وتعليمية وترفيهية تماشيا مع خطط التنمية التى تستهدفها الدولة على أرض بورسعيد.