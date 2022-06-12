وزير الزراعة يشهد توقيع بروتوكول تعاون بمجال تحسين سلالات الثروة الحيوانية

جدة - نرمين السيد - شهد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك فى مجال تحسين السلالات الثروة الحيوانية بين الوزارة، والبنك الزراعى المصرى، وإحدى الشركات.





وعقب التوقيع، قال وزير الزراعة إن ذلك يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة تحسين سلالات الماشية، بما يسهم فى زيادة الثروة الحيوانية والألبان وتغطية الفجوة الاستيرادية من اللحوم وتوفير العملة الأجنبية وتحسين مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين، فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأضاف أن البروتوكول يستهدف توزيع رؤس ماشية عالية الإنتاجية ثنائية الغرض على صغار المزارعين بقروض ميسرة، ويتم السداد من عائد الإنتاج والبروتوكول يعتبر نموذجا للتعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والجهاز المصرفى لخدمة صغار المربين.

ووجه الوزير، الجهات المعنية فى وزارة الرى بتقديم كافة أوجه الدعم الفنى والرعاية البيطرية مجانا للمستفيدين من المبادرة.

وأشار إلى أن وزارة الزراعة تسعى إلى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى، حيث وجه بتخصيص عشرة مليارات جنيه إضافية لتمويل الثروة الحيوانية بفائدة ميسرة، مضيفا أن الوزارة حرصت على إعادة تفعيل دور المربى الصغير مع تأهيله فنيا وعلميا على اقتناء أصناف ذات عائد ومردود أعلى من السلالات المحلية.

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى علاء فاروق، أن توقيع بروتوكول التعاون هدفه توفير رؤوس أبقار من السلالات المحسنة وراثيا، ما يمثل ترجمة واقعية لتوجيهات الرئيس السيسى، والتى تعكس حرصه على تنمية الثروة الحيوانية ومضاعفة العائد المادى لصغار المربين والأسر الريفية، من خلال الاتجاه لتربية أفضل السلالات لمضاعفة الإنتاج وتحقيق أقصى عائد منها.

وقال إن البنك يوفر التمويل اللازم للمستفيدين من هذا البروتوكول بفائدة 5 % بسيطة متناقصة، وفقا لمبادرة البنك المركزى المصرى لدعم الأنشطة الصغيرة العاملة فى الإنتاج الزراعى والحيوانى.

وأضاف أن هذا البروتوكول يأتى أيضا فى إطار دور البنك الزراعى للمساهمة فى تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرى، خاصة فيما يتعلق بمحور توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة سكان الريف.

بدوره، أكد نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى سامى عبد الصادق، أن البنك سيعمل من خلال هذا البروتوكول على توفير فتح اعتمادات مستندية للشركة الموقعة على البروتوكول لاستيراد رؤوس الأبقار المحسنة من الخارج مباشرة بالأنواع والمواصفات المحددة من قبل وزارة الزراعة، كما سيوفر البنك تمويلا للشركة لإنشاء محجر بيطرى على مساحة 10 أفدنة، وفقا للضوابط والشروط التى تقرها الوزارة.

وأضاف أن البنك سيقوم أيضا بتلقى طلبات التمويل من صغار المربين لإتاحة التمويل اللازم لهم لشراء الرؤوس و التغذية، وأيضا أجهزة حلب الأبقار بفائدة 5 % للتيسير عليهم وفقا لمبادرة البنك المركزى المصرى.