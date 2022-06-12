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القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /703883/النائبه-أميرة-أبوشقه-تفوز-بذهبية-أطباق-الاسكيت-في-بطولة-الجمهورية-2022-للرماية

فازت النائبه أميرة بهاء الدين أبوشقة، عضو مجلس النواب بذهبية أطباق الاسكيت والمركز الأول سيدات، في ختام بطولة الجمهورية 2022.

دوت الخليج

النائبه أميرة أبوشقه تفوز بذهبية أطباق الاسكيت في بطولة الجمهورية 2022 للرماية

وأكدت أبوشقه في تصريحات للمحررين البرلمانين انه شرف كبير لي بتحقيق اللقب للعام الثالث على التوالي، مشيرة إلى أنها تطمح في تحقيق أرقام جديدة خلال تمثيل مصر في بطولة العالم المقبلة بكرواتيا.

واضافت ابوشقه ان عملي السياسي لم يكن عائق ابدا في سبيل استكمال مسيرتي الرياضيه ، وانما كان مشجع لي علي الالتزام في التدريبات وتحمل الصعاب لتحقيق التفوق ، واتشرف بانني نائبه تحت القبه امارس دوري الرقابي والتشريعي ، ورياضيه امثل بلدي في كل المحافل الرياضيه .

وأوضحت أنها تتدرب لمدة 4 ساعات يوميًا للحفاظ على مستواها، منذ احتراف اللعبة في العام 2000، لافتة إلى أنها ستركز جهودها خلال الفترة المقبلة استعدادًا لبطولة العالم، رغم انشغالها بالعمل السياسي كنائبة برلمانية.

يذكر أن النائبة أميرة بهاء الدين أبوشقة، مصنفة عالميًا في لعبة الرماية وتحديدًا في منافسات الاسكيت، وحصلت خلال مسيرتها الرياضية على العديد من الألقاب والفوز بالكثير من البطولات الإفريقية والعربية.