انت الان تتابع تفاصيل خبر إحسان ترك لـ "دوت الخليج": إحنا في حالة ركود فني ودخلت التمثيل بالصدفة والواسطة موجودة دلوقتي حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /703882/إحسان-ترك-لـ-تحيا-مصر-إحنا-في-حالة-ركود-فني-ودخلت-التمثيل-بالصدفة-والواسطة-موجودة-دلوقتي

حل الفنان القدير إحسان ترك بعد غياب أكثر من 4 سنوات ضيف على موقع دوت الخليج وتحدث خلال حواره عن العديد من الأسرار والكواليس التي يتحدث عنها لأول مرة.

دوت الخليج يرصد تصريحات إحسان ترك

تصريحات إحسان ترك

قال الفنان إحسان ترك في حواره بموقع دوت الخليج: “قدمت مع الفنان عادل إمام فيلمين ومنهم بوبوس وقتها رحب بي وقال إنه طلبني بالاسم وكان أهلاوي متعصب”.

وتابع: “قاعد في البيت مبشتغلش علشان مش عارف اعمل زي بتوع اليومين دول ومفيش حاجة اسمها تاريخ ولم أندم على أي من أعمالي لأني تعبت فيها”.

وأضاف: “نفسي الفن يرتقي ويرجع زي زمان فهو أرقى لغة.. ومكنش فيه واسطة على أيامنا ودخلت مجال التمثيل بالصدفة وأول ما اشتغلت كان مع العمالقة عامر منيب ونيللي كريم”.

الحياة الشخصية لـ إحسان ترك

وفيما يخص الحياة الشخصية للفنان إحسان ترك قال: “اتجوزت 6 مرات وبفكر في السابعة”، وكشف كواليس تعاونه مع عدد من النجوم قائلًا: “إلهام شاهين جميلة في اللوكيشن ومش مقتنع بأي كلام يتقال عنها سلبي ويسرا حبيبة قلبي إنسانة جميلة واعية وشاطرة في شغلها”.

وأضاف: “محمد رمضان شاطر ويعرف يسوق لنفسه كويس وهو ممثل والأعمال التي تعرض عليه يقدمها، ومحدش يقدر يعمل أكشن في مصر غير أحمد السقا، وأحمد السقا، وأحمد حلمي، وأمير كرارة نمبر وان في الفن”.

وتابع: “لدي مشهد مع محمد رمضان في مسلسل الأسطورة الناس بتتكلم عليه لحد دلوقتي وأكثر واحد بحب اشتغل معاه الفنان خالد صالح”، وعن أعماله الجديدة أوضح أنه يعرض حاليًا عمل مسرحي في السعودية تم عرضه 98 ليلة عرض ويحمل اسم “حبيبتي من تكون؟”.

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وأشار الفنان إحسان ترك أن المسرحية من إخراج خيري بشارة، كما تضم في بطولتها مجموعة من النجوم الشباب، وأضاف أنه كان متغرب عن مصر أكثر من 26 سنة، وعلق قائلا: “احنا في حالة ركود فني بالنسبة للفنانين وربنا يزيح الغمامة عن أعين اللي مسئولين عن الفن والإعلام”.