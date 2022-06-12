«طاقة الشيوخ» تناقش ملف مواجهة ظاهرة تغير المناخ..غدًا

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القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /703881/طاقة-الشيوخ-تناقش-ملف-مواجهة-ظاهرة-تغير-المناخغدا

تستكمل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبدالخالق عياد، اجتماعا غدًا، مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب وليد التمامي وخمس وعشرين عضوا بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ.

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الشيوخ يوافق على مقترح النائب محمد حمزه لمعاملة ريف الأسكندرية كباقي الجمهورية فى أعمال البناء

كما وافق مجلس الشيوخ اليوم الأحد على الأقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمزه، بشأن معاملة قري ريف الأسكندرية كباقي القري والنجوع بريف جمهورية مصر العربية في أعمال البناء بها واحالته إلى الحكومة للتنفيذ.

وانتهت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب اللواء خالد سعيد رئيس اللجنه بالموافقة على الاقتراح برغبة من النائب محمد حمزه وأكد النائب محمد حمزة، فى المذكرة الإيضاحية، المقدمة منه حول الاقتراح برغبة الذي تقدم به، صدور قراري وزير التنمية المحلية رقمي (۲۱۸-۱۸۱) لسنه ۲۰۲۰ بخصوص وقف تراخيص أعمال البناء في عواصم المحافظات والمدن الكبري، جاء فيه يكلف السادة المحافظين بأصدار قرارت بوقف تراخيص أعمال البناء او تعليتها او تعديلها او توسعتها.

وتابع، أنه صدر الكتاب الدوري رقم ( 63 ) لسنه ٢٠٢١ من اللواء وزير التنمية المحلية الى السادة المحافظين في جمهورية مصر العربية والذي تضمن الأتي : (يرجي التفضل بالاحاطة بان هذه القرارات تتعلق بالمباني السكنية الخاصه فقط وكذا المدن الرئيسية وعواصم المحافظات فقط ولاتتعلق بالقري والعزب والتوابع، مؤكدا ان هذه التعليمات صادرة الي عموم جمهورية مصر العربية، ويجب تطبيقها علي جميع الريف في مصر ومنها محافظة الاسكندرية وخاصة قري حي وسط ( أبيس السبعات – الثمنيات – العاشرة - السابعة المطار - باب الاحرار ) وقري ريف المنتزه سوقري ريف الرمل – وقري ريف شرق – وقري ريف العامرية ويعتبر عدم تطبيق هذه التعليمات علي ريف الأسكندرية تمييزا سلبي غير مبرر اضر بمصالح المواطنين البسطاء في محافظة الأسكندرية دون غيرها من المحافظات ذلك مخالفا للدستور، حيث نصت المادة رقم (٩) علي ( تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمییز ).

كما أوضح أن المادة ٥٣ من الدستور، نصت علي (المواطنون لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق لدي القانون ، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لاتمييز بينهم).