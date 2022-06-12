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القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /703877/تعرف-على-موعد-عرض-البرومو-الرئيسي-لفيلم-كيرة-والجن

حددت الجهة المنتجة لفيلم كيرة والجن، الموعد النهائي لطرح البرومو الرسمي للعمل وذلك قبل طرحه بالسينمات يوم 30 يونيو الجاري.

دوت الخليج يكشف موعد طرح البرومو الرسمي لفيلم كيرة والجن

البرومو الرسمي لفيلم كيرة والجن

كشفت شركة سينرجى فيلمز المنتجة لفيلم كيرة والجن للنجمين أحمد عز وكريم عبد العزيز، عن موعد طرح البرومو الدعائي الرسمي للعمل يوم الخميس المقبل.

ومن المقرر أن يعرض فيلم كيرة والجن يوم الخميس الموافق له 30 يونيو الجاري وتصل مدة عرض العمل حوالي 3 ساعات كاملة، وينافس ضمن أفلام موسم عيد الأضحى المقبل لعام 2022.

يذكر أنه قبل أيام نشرت الجهة المنتجة بوسترات لـ شخصيات فيلم كيرة والجن الذي يخرجه مروان حامد، الذي يضم النجمين كريم عبدالعزيز في شخصية كيرة وأحمد عز الذي يقدم شخصية الجن.

أبطال فيلم كيرة والجن

وتكشف البوسترات التي طرحت مؤخرًا عن أول ملامح للشخصيتين الرئيسيتين في الفيلم وتستعد الجهة المنتجة لـ طرح عدد من البوسترات الأخرى خلال الأيام المقبلة.

ويظهر الفنان كريم عبدالعزيز خلال أحداث الفيلم بشخصية جديدة ومختلفة خلال الفيلم، حيث يجسد دور الطبيب أحمد عبد الحي، وهو شخص حقيقي عاصر فترة الاحتلال الإنجليزي، وكانت شهرته "أحمد كيرة".

وتجمع الأحداث كيرة مع "عبد القادر شحاتة الجن" وهو الفنان أحمد عز، ليصبحا صديقين مقربين ويشاركان في التصدي للعدوان البريطاني، وتتوالى الأحداث في إطار من الإثارة والتشويق.

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يشار أن فيلم كيرة والجن من أضخم الأفلام المقرر عرضها إنتاجيًا، حيث تكلف العمل ما يقرب من 100 مليون جنيه، ويرصد حقبة مهمة في تاريخ مصر أثناء ثورة 1919، ويتناول العمل واقع المجتمع المصري في فترة الاحتلال الإنجليزي إبان ثورة 1919.

ويكشف فيلم كيرة والجن عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 وحتى عام 1924، ولم يكن التعاون الأول بين كريم عبدالعزيز والمخرج مروان حامد، حيث تعاونا من قبل في جزئيِّ فيلم "الفيل الأزرق".